5岁男童饿至皮包骨周身伤死亡 毒瘾母认误杀虐儿候惩 儿子出生即典瘾 后因摇婴症伤脑发展迟缓

38岁女吸毒者虐待5岁儿子，包括绑四肢及阴茎、长期禁锢房内、强迫喂食及以藤条殴打，令儿子全身共有129处外伤，估计长期饥饿达61至91日，4年前因长期严重营养不良致死。她承认误杀及残酷对待儿童两罪，法官李素兰形容本案案情极度严重，关注社署为何明知被告不适合照顾仍把其子女交回被告照顾，社工为何未有跟进死者极度消瘦情况等。案件押后至7月24日求情及判刑，以待索取被告两份精神科报告及一份心理报告。

官关注社署何以允许被告接回3子女同住

女被告L.S.T.承认误杀及残酷对待儿童两罪。5岁儿子Z死亡时全身均有瘀伤及损伤，消瘦至皮包骨，眼窝、脸颊、躯体均处凹陷状态。辩方求情时指被告在羁押期间曾怀孕并诞下一名孩子，但该孩子已被送往越南。此前被告育有三名子女，均由寄养家庭及儿童院照顾。被告2021年接回三名子女同住，其后停止吸毒，但未能妥善照顾子女。

法官李素兰关注孩子的情况及他们的福祉，提到死者死前至少三个月已出现明显营养不良，相信死者逾千日持续缺乏食物，质疑社署为何明知被告不适合照顾三名子女，仍允许被告接回子女，同时质疑跟进社工为何未能察觉死者极度消瘦及营养不良，亦未作进一步跟进。控方表示需时向社署咨询，将于7月17日向法庭呈上书面陈词。

Z婴孩期因摇婴症致视网膜及脑出血

本案案情指，染有毒瘾的女被告29岁时与越南籍男子相恋并诞下儿子Z，但Z出生后即出现戒毒症状，需住院治疗57日，其后被告亦无法照顾Z，故Z被送往寄养家庭照顾。Z在9个月大时因摇晃婴儿综合症(Shaken Baby Syndrome ）导致视网膜及脑出血，2018年4月被送往留宿幼儿中心，被评估因戒毒及脑损伤而全面发展迟缓。

女被告所诞下2014年出生的女儿X及2019年出生的儿子Y，亦因她无法照顾而被送往留宿幼儿中心。女被告约在2021年接回三名子女同住，当时3岁儿子Z经社署转介入读幼稚园，但两年间仅出席两成，最后一次到幼稚园上课已是2022年1月27日，即使疫情后复课亦未再返校上课。

被告曾捆绑掌掴并以藤条打Z

女被告的女友人探访时观察到女被告偏爱X及Y但冷落Z，女被告更曾直言她不喜欢Z，她在Z拒绝睡觉时会绑住Z四肢，亦曾以藤条打Z及掌掴Z。女友人在2022年发现Z极度消瘦，四肢瘀伤，劝阻女被告打Z，建议她向社福机构求助。女被告在2022年9月3日凌晨致电女友人哭诉她「打死了」Z，自责未听其劝告，另报警求助。

警方接报到场时发现女被告站于窗外簷篷，尝试安抚女被告，警方及消防破门入屋后发现Z已不省人事，仰卧床上，面色发黑，尝试施行心肺复苏并把Z送往广华医院治理。Z抵达广华医院急症室时已无生命迹象，全身多处瘀伤，心跳停止，抢救无效，凌晨2时宣告死亡。

认发现Z极瘦但无求医

被告被捕后在录影会面中供称，她在9月2日下午带X及Y外出后返家，已发现Z张开双眼卧床不动，身体冰冷，心跳停顿。她承认当Z反叛时，自己不时以藤条或衣架打Z手掌、臀部，她发现Z突然极度消瘦但未求医，Z死前两日尿湿地板而被藤条打腰及手臂。对于Z头部及下体伤势，被告均否认由她造成。

被告胞姐L.C.T.带X及Y回家时，被告表明不想X及Y入房看到Z，要求胞姐带走X及Y到娘家。被告指她与胞姐合力照顾其三子女，但没有明确分工，被告胞姐多数负责煮食及做家务，被告则负责接送子女上学。被告女儿X供称被告经常困Z于房内，不时吓唬Z若下床便会被打，不让Z与姐弟玩耍，Z多数只可在房内进食及小便。被告亦谎称Z生病而不让Z上课。

Z死前长期受猛烈虐打终因饥饿等而死

验尸报告指Z身高100厘米，体重仅9.7公斤，全身共有129处外伤，包括抓痕、瘀伤、擦伤。法医推断Z约于9月2日死亡，直接死因为长期饥饿导致严重营养不良，器官及肌肉萎缩，皮下脂肪及内脏周围脂肪消失并出现皱皮状态，肋骨突出腹部凹陷，亦有可能最终死亡原因是心律不整或低血糖。

Z验伤迹象显示Z可能遭强迫喂食、掐抓或直接被打嘴唇，死前1至2日曾遭藤条等棍状物击打。综合伤势分布，显示Z长期遭受猛烈殴打。儿科专家指死者身高及体重均远低于同龄标准，推算Z长期饥饿达61至91日，明显虐待包括长期饥饿、打伤、强迫喂食、绳绑阴茎、长期在房隔离、未带Z求医及上课等。

案件编号：HCCC318/2024

法庭记者：刘晓曦