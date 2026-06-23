实习受南丫发电厂规模吸引入行 港灯女工程师鼓励有志加入姊妹勇于尝试

今日（6月23日 )是「 国际女工程师日」，外界普遍认为工程界由男性主导，但其实愈来愈多女性投身工程行业。港灯工程师邓诺芹（Joey）和邓可欣（Annie）均在工程行业深耕多年，她们鼓励有志入行的女性勇于尝试。截至2025年底，港灯共有44名女工程师，比例创历年新高，她们分布在不同科部，包括工程建设科、发电科和输配电科等。

暑期实习首踏足港灯南丫发电厂 被巨型发电机组运作场面震撼

Joey原本修读机械工程，因一次暑期实习首次踏足港灯南丫发电厂，被巨型发电机组运作的场面震撼，亦彻底颠覆她对工业环境的刻板印象，让她重新思考未来方向，最后决定投身电力行业。她于2011年正式加入港灯成为见习工程师，现时为高级项目工程师。Joey表示，入职初期先在写字楼历炼5年，负责草拟技术规格等项目管理工作，2017年被派往南丫发电厂地盘办公室，从此走入最前线。她先后参与港灯兴建新天然气机组L10、 L11、L12等，如今已「学有所成」，担任最新天然气机组L13项目的组长。

亲眼看到涡轮转子转动一刻 「感动到起鸡皮」

至于为何钟情前线的工作，Joey表示，很享受把图纸变成真实机组的过程，回忆当年负责的第一部天然气机组L10建成时，亲眼看到涡轮转子转动的那一刻，「感动到起鸡皮」，那份成就感无可取代，也因此，她多次主动争取继续留守南丫发电厂。

Joey在港灯工作逾十年，认为公司一向用人唯才、不分性别，发展机会平等。她指，早年行业配套未算完善，例如没有适合娇小女生的工作服等，但近年已几乎感受不到不便，工作上亦从未因性别受限。她亦见证团队的变化，入职时部门只有她一位女机械工程师，如今已有9位师妹并肩作战。成为项目队长后，她将经验毫无保留地传承给后辈，「教人不一定要坐在办公室，在地盘亲身示范和传承，反而更实在、更有说服力，亦更有温度。」

在港灯工作逾10年的Joey : 公司一向用人唯才、不分性别，发展机会平等。

在南丫发电厂，除了工程团队，还有默默守护所有人员安全的「把关者」。安全及培训工程师Annie每天穿梭地盘及机组，负责安全巡查、安全审核与培训，确保每位同事和承办商工友都能「健康开工、 平安收工」。Annie加入港灯前曾在其他企业担任人力资源主任，亦做过地盘行政工作，但她并不向往「着裙仔坐凳仔」的生活。一次机会令她想起求学时接触过的职业安全范畴，加上本港工程规模愈大、工业安全重要性日益提升，她看见行业潜力，而家人曾因工受伤的经历，更令她对「安全」二字有深切体会，最终她决定跳出 「坐office」的舒适圈，走进工程第一线。

Annie一边累积前线经验，一边进修专业资格，2016年考获注册安全主任资格，2023年加入港灯发电科， 2025年成为注册安全审核员，为公司7位审核员之一，负责定期审核安全系统、协助公司制定并修订安全政策等。对她而言，安全不只是制度，更是一份责任，「大家工作时难免感到疲倦或急躁，但安全永远放在首位。」她以女性的细腻与同理心，以关怀代替责备的方式去提醒同事与工友，令安全文化更易被接受。

她希望透过自身经历，鼓励有意投身工程行业的女生，不要觉得工程行业由男性主导而却步。她强调，只要有兴趣、愿意学习、不怕挑战，不论男女都可以在工程界找到属于自己的位置，并成为推动行业发展的重要一员。

记者：蔡思宇

摄影 : 吴艳玲