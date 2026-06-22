肝癌︱香港防癌会伙撒玛利亚基金提供药物资助计划 双免疫治疗突破不可切除肝癌困局

针对无法进行手术切除的肝癌患者，香港防癌会「何鸿超教授纪念助医计划」推出不可切除肝细胞癌的双免疫治疗药物资助，为公营医院病人提供支援，该会癌症教育小组委员会主席、临床肿瘤科专科医生林嘉安表示，计划至今已有20人受惠；而撒玛利亚基金亦于今年4月25日正式将双免疫治疗组合纳入资助药物名单。有肿瘤科医生表示，资助有望减轻病人经济负担，同时提供更多治疗选择。

推「双免疫治疗药物资助」支援公院病人

肝癌是本港第五大常见癌症及第三大癌症杀手，由于早期症状不明显，近半患者确诊时已届中晚期，错失手术根治的机会。本港2023年录得约1,700宗肝癌新症，其中男性1,273宗，女性427宗。根据2023年数据，肝细胞癌期数分布中，早期（第一及第二期）占49.8%，中晚期（第三及第四期）占45.3%。早期肝癌患者受手术治疗的3年及5年的存活率分别为62%及50%。香港防癌会癌症教育小组委员会委员、内科肿瘤科专科医生陈林表示：「早期肝癌的治疗方案有较多选择，有机会完全根治。可惜早期病征不明显，不少患者确诊时已届晚期，存活期较低。」

临床肿瘤科专科医生林嘉安（中）表示，香港防癌会「何鸿超教授纪念助医计划」至今已有20人受惠。欧翔泰摄

研究显示双免疫治疗可具备长期存活数据

对于已经扩散或不适合接受手术治疗的中晚期肝癌患者，现时临床上主要有三种一线治疗方案：口服标靶药物、标靶药加免疫治疗，以及双免疫治疗。标靶治疗透过针对癌细胞特定的分子靶点，抑制肿瘤生长或扩散。 相比传统化学治疗无差别攻击所有快速分裂的细胞，标靶治疗能减少对正常细胞的伤害，副作用相对较轻。

近年，医学界亦开始研究透过双免疫治疗去避免单一免疫检查点抑制剂的局限性。陈林解释，肝癌肿瘤微环境相对缺乏免疫细胞聚集，令免疫系统较难自行攻击癌细胞，所以并非所有患者都对免疫治疗有反应。双免疫治疗肝癌的特点包括：以静脉注射方式给药，无需每日口服药物；研究显示可具备长期存活数据；备有临床意义的客观反应率；整体安全性可监测与管理。

陈林提醒，双免疫治疗有机会增加出现免疫相关副作用，例如肝炎、肺炎、皮肤炎、甲状腺功能异常等。部分免疫相关副作用或需使用类固醇处理，需密切监察。林嘉安表示，香港防癌会一直致力减少癌症带来的重担，例如提供癌症预防与及早探测辅导服务，当中更针对肝癌提供风险评估问卷及即时个人化报告，并且定时跟进。

针对本港常见的肝癌，香港防癌会亦透过多角度为市民提供相关支援。香港防癌会现时有提供肝癌风险评估问卷，目的是为香港市民，尤其是高危人士包括肝癌患者家属、乙型肝炎带病毒者等，提供免费肝癌风险评估，分析个人生活模式及有关病历，从而评估肝癌的风险，提供即时个人化报告及防癌建议，并由护士定时跟进，以便进一步了解可采取之防癌策略。

记者：欧翔泰