宏福苑听证会︱帆布测试不足12秒已几近烧晒 政府化验所 : 「深信冇乜标准可以合格」

宏福苑大火独立委员会今日（22日）召开第五轮首场听证会，政府化验所法证事务部总化验师（药物、毒理及文件科）李咏文出庭作供。她指化验所测试现场检获的棚网及帆布，发现阻燃性能完全不达标，其中帆布在测试中不用12秒已经向上蔓延，更大部分已烧完，虽然现时4秒标准只针对安全网，但「望到（帆布燃烧）的情况，深信冇乜标准可以合格」。

为了测试大维修期间使用的临时保护物料之安全性，政府化验所挑选在宏志阁、宏盛阁的保护物料，包括绿色安全网、绿色帆布，以及围住工作平台的蓝白帆布样本，在化验室按「国标5455」化验，标准要求横和纵向的续燃及燃烧时间不应大于4秒。

结果在蓝白帆布测试方面，有样本续燃时间达到17.5至54.3秒，李咏文表示， 帆布在测试中不用12秒已经向上蔓延，大部分都烧完，而现时4秒标准只是针对安全网，但「望到（帆布燃烧）的情况，深信冇乜标准可以合格」。代表委员会的资深大律师杜淦堃问，若安全网的可接纳标准是4秒，相信在同一位置的帆布亦用类似标准处理，李回应称若以同一标准，会定义是危险。但她补充，由于现场取样有限制，样本有老化和被烧过的问题，未必还原到出厂时情况。

燃烧12秒 5个帆布样本「烧到渣都冇」

团队将蓝白色帆布和绿色安全网放在检验箱中燃烧12秒，其后火源会离开，再计算续燃的时间，需要做5个位置，再取平均值。她在会上播放片段，并形容蓝白帆布遇到火源便燃烧，火势一直向上蔓延，「一路滴燃烧的火滴，到烧完为止」，5个帆布样本「烧到渣都冇」，而两个绿色安全网续燃情况则超过要求4秒，而总结而言，帆布比安全网烧得更严重。

杜淦堃则播出承建商燃烧棚网的测试，涉事人员一度吹熄棚网。李表示，虽然测试并非在实验室环境进行，亦是一个参考，可见当时燃烧维持一段续燃时间，若没有干扰，不知烧多久，而且燃烧时有溶滴滴下，故值得关注，应交往实验室进行测试。她续指，涉事人员吹熄掉棚网后，做多两次，但该人士打横了棚网，火源置在安全网前面，故无法评估火源与棚网的距离，「若打横网，火焰向上燃烧，接触面可能很少」。

另外，专家报告指，最大机会的起火是一个例如是烟头的燃烧物体，点燃了例如是纸皮箱的易燃物品。杜淦堃表示，多证据指向104、105号单位之间首先起火，生锈铁闸变型，问及如何推断损毁最严重的地方是最初起火点。李咏文解释，烧得严重的地方是燃烧时间最长的地方，而最初见到的位置，并非一定最早起火的位置，因配合影片，故集中研究宏昌阁的位置，故亦进入单位了解，排除火势由单位内蔓延至外面，现时推断的起火地点是基于排除法的结论。

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对于有否助燃液体，李咏文表示，若有人故意纵火，有易燃液体，纸皮会吸收液体，亦有机会在化验室验出，而地面石屎没有经过燃烧，若有易然液体，地面石屎燃烧后会有碎裂情况。杜淦堃指出，宏昌阁的棚网样本中，五个样本有四个的燃烧测试不合格。李咏文强调，受现场采样限制，收到的宏昌阁安全网样本很多已是熏黑或「烧到缩」，亦未能完成纵向和横向的测试，「即使样本无法做到标准，若以此说不合标准，会有保留」。

记者:黄子龙 曾伟龙

摄影:卢江球