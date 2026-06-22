机场劫黄金｜8男女被控串谋抢劫、无牌驾驶及协助罪犯等7罪 5人获准保释候讯

香港机场上周四（18日）发生抢劫案，一名男子在机场停车场疑遭数名持刀匪徒行劫，被夺去藏有6条金条的背囊，总值约700万港元。警方拘捕涉案8男女，他们共被控串谋抢劫、无牌驾驶及协助罪犯等7罪，今于沙田裁判法院提堂。裁判官黄国辉应控方申请押后案件至8月17日，以待进一步调查。其中5名被告获准以1万元等条件保释；余下3人须还押，当中19岁男被告将于6月30日作保释覆核。

5人被控串谋抢劫700万金条

8名被告依次为29岁男汽车技术员郑嘉诺、21岁男子邓梓申、28岁男子林文轩、35岁男子陈乐华、39岁女子吴绮雯、35岁女子陈芷婷、24岁男子高德熹，以及19岁男技术员陈嘉进。邓梓申、陈乐华无保释申请，而陈嘉进的保释申请被拒，3人均须还押。其余5名被告各获准以1万元等条件担保外出。

郑嘉诺、邓梓申、林文轩、陈乐华、高德熹及陈嘉进，一同被控串谋抢劫罪。他们被控于今年6月18日，在大屿山赤𫚭角翔天路香港国际机场3号停车场A区5楼近5A-021泊车位，与其他不知名人士串谋抢劫男子胡德源，并劫去一个黑色背囊，内有6条金条，价值约港币700万元。

两女被告被指协助罪犯安排酒店住宿

郑嘉诺另被控各一项容受或允许没有持有驾驶执照的人驾驶汽车罪，及致使或允许其他人在没有第三者风险投保的情况下允许他人使用汽车罪。郑嘉诺被控于今年6月18日，在香港容受或允许男子邓梓申，在道路上驾驶一辆私家车，而邓梓申并无持有该车辆所属种类的驾驶执照；以及邓梓申对该车的使用没有备有一份有效的和符合汽车保险(第三者风险)条例规定的第三者风险保险单或保证单。

邓梓申则被控多伪造文件(违反道路交通条例）、驾驶时无驾驶执照、没有第三者保险而使用车辆等3罪。控罪指邓梓申于今年6月18日，在大屿山赤𫚭角翔天路香港国际机场3号停车场A区5楼，意图欺诈而伪造文件，即展示虚假车辆登记号码为KP 1448；以及同日同地，在道路上驾驶一辆私家车，而邓当时无持有该车所属车辆种类的驾驶执照，和没有备有一份有效的和符合汽车保险(第三者风险)条例规定的第三者风险保险单或保证单。

吴绮雯及陈芷婷同被控一项意图妨碍拘捕或检控罪犯而协助罪犯罪，指他们于今年6月19日与6月19日之间，首尾两日包括在内在香港，当男子陈乐华犯可逮捕的罪行，即串谋抢劫，而两人知悉或相信陈乐华就该罪行或另一可逮捕罪行有关，并在无合法权力依据或合理辩解的情况下，为陈乐华安排酒店住宿，以协助其逃避警方的拘捕，而意图妨碍拘捕或检椌陈乐华。

案件编号：STCC2271/2026

法庭记者：雷璟怡