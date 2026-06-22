私隐专员公署办第65届亚太区私隐机构论坛 就新兴私隐议题交流观点

香港个人资料私隐专员公署于6月16日至17日主办第65届亚太区私隐机构论坛，吸引逾100名来自区内私隐及资料保障机构的代表参与。与会者就新兴私隐议题交流观点，分享近期监管发展及执法挑战，并探讨保障个人资料私隐的最佳行事常规。是次论坛亦为私隐专员公署成立30周年的重点志庆活动之一。

钟丽玲 : 论坛让区内代表就保障私隐及应对新兴议题进行对话

私隐专员钟丽玲以论坛主席身份致欢迎辞时指，亚太区私隐机构论坛在过去30年一直为亚太区的私隐或资料保障机构提供平台，促进彼此联系、交流意见及分享实务经验，并以在亚太区建立一个保障个人资料的可信赖环境为共同使命。区内私隐及资料保障机构的代表出席今届论坛，就保障个人资料私隐及应对新兴私隐议题进行有意义的对话和交流见解。

胡健民: 透过更好地协调监管和执法方式 才可缓解私隐风险

政制及内地事务局副局长胡健民在开幕致辞时表示，香港是亚洲首个制定全面保障个人资料私隐法例的司法管辖区，并一直保持着高水准的私隐保护执法力度，工作受市民及国际肯定。亚太区私隐机构论坛正是非常宝贵的平台，汇聚了区内监管机构，交流真知灼见、制定共同标准、推广最佳行事方式，并协调执法策略，以保障个人资料私隐。他认为只有透过更好地协调监管和执法方式，私隐风险才可得到充分缓解。

论坛首日，助理私隐专员（投诉及刑事调查）何芹若介绍自2021年10月打击「起底」条文生效以来，公署在执法、宣传及教育方面的丰硕成果。次日，私隐专员以环球私隐议会国际执法合作工作分组联席主席身份汇报工作进展；助理私隐专员（合规、环球事务及研究）陈仲文则介绍公署于2025年12月发布的《应对滥用人工智能深度伪造技术：给学校及家长的锦囊》。

论坛设两场专家演讲 探讨AI涉及的私隐风险及中国对AI规管

论坛设有两场专家演讲，分别探讨AI智能体涉及的资料保障与私隐风险，以及中国对新兴人工智能科技的规管。其后，私隐专员与新加坡个人资料保护委员会专员黄慧雯共同主持圆桌讨论，题为「AI智能体：对监管的影响与潜在风险」，与各机构代表交流现行私隐框架是否足以应对AI智能体带来的日益增加的私隐风险，并分享监管机构在AI时代的主要挑战。

论坛重点讨论涵盖最新立法发展、执法挑战、资料外泄事故、AI治理（包括AI智能体及新兴科技治理）及儿童私隐等议题。会上亦听取多个全球私隐网络的工作汇报，其中三个首次于亚太区私隐机构论坛报告的网络包括：由中国澳门个人资料保护局汇报的葡语系个人资料保护网络、由根西资料保护办公室汇报的英国、爱尔兰及岛屿资料保障机构，以及由佛得角资料保护委员会汇报的非洲资料保障机构联盟。