「青光眼」治疗现曙光 中大医学院揭新疗法 小鼠实验证可恢复70%视力

青光眼无法逆转，一旦延迟诊治，严重者可致失明，亦是本港永久致盲的主因。香港中文大学医学院发现，患有青光眼的小鼠视网膜内一种生长激素明显较高，而抑制相关激素后，可让小鼠受损的视力恢复7成。中大医学院眼科及视觉学系系主任谭智勇形容研究结果令人鼓舞，指该靶点或是未来潜在治疗青光眼的方法，同时可为现时难以解决的「低眼压」青光眼带来治疗希望。不过他亦坦言，未来仍需进行更多研究，仍需5至7年方可将成果投入临床应用。

抑制相关激素后 可让患青光眼小鼠视力恢复7成

谭智勇指出，青光眼会破坏视网膜神经细胞，患者视力会由眼的周边开始损失，到中晚期才开始影响中间的视力，令患者或未能及早察觉，且病情不可逆转。本港有约12万名青光眼患者，当中每7人便有一个会永久失明，占本港失明个案四分一。而青光眼的风险因素，包括眼压过高、年纪较大、有家族病史、深度远近视及患心血管疾病等。

研究团队以小鼠模拟出3种青光眼情况，包括急性高眼压、慢性高眼压和视神经损伤，发现青光眼会令小鼠视网膜内的「神经内分泌生长激素」（GHRHR）明显上升。透过抑制「GHRHR」，小鼠的视神经细胞存活率明显上升，亦抑制导致细胞死亡的「铁死亡」机制。

距离临床应用仍需5至7年

团队进一步透过「明暗箱实验」，证实青光眼小鼠用药抑制「GHRHR」后，损失的视力恢复7成。学系副教授朱伟杰说，在一个半边黑、半边光的箱子中，老鼠会习惯于较暗的一边躲藏，而患青光眼的小鼠因视力差，有时会到较光的一边。用药之后，小鼠避光行为恢复7成。同时，青光眼患者瞳孔不会收缩，而用药后小鼠的瞳孔恢复正常。

朱坦言，虽该款药物制造上不算复杂，可大量生产，价钱亦希望是病人能负担的水平，惟目前仍需大量研究，例如在大型动物上测试药物毒性等，距离临床应用仍需5至7年。至于药物成效方面，他说，是次实验于小鼠患上青光眼后便开始供药，期间每日一次，最快5日便见病情好转。不过小鼠眼睛与人类不同，人类的青光眼恶化需时数以年计，而小鼠若无治疗，患上青光眼可于7日内致盲，估计实验的小鼠用药时约剩余6、7成视力，而药物在人体上的效果、剂量等，仍有待进一步研究。

有望帮助无法透过降低眼压治疗青光眼的患者

医学院眼科及视觉学系副教授（临床）陈培文指，青光眼病情无法逆转，「（患者）视力得返咁多就系咁多」，而透过手术、药物或激光等方法降低眼压，是唯一科学实证有效的治疗手段。不过，有部分病人接受治疗后眼压降低，病情仍持续恶化，亦有病例眼压本身已经正常，导致难以处理。谭智勇补充说，青光眼的眼压水平与族裔有关，本港约有3至4成青光眼病人为低眼压，而日本的比例更高达9成。今次研究除可望帮助到一般青光眼病人，更有望帮助到这些无法透过降低眼压治疗青光眼的患者。

记者：伍万庭

摄影：吴艳玲