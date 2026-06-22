涉违交通例后串谋足球员朱伟钧「顶包」 冷气工人准保释至8月讯

冷气工人疑于2023年驾驶时违反交通规则，其后涉嫌串通足球员朱伟钧和另一友人为他顶包。廉政公署调查后，控告该名冷气工人串谋妨碍司法公正等2罪。案件今于东区裁判法院提堂，被告暂毋须答辩，以待辩方提供法律意见。案件押后至8月10日再讯，被告获准以1万元保释，期间不准离港、须每星期到警署报到及不得接触控方证人。

32岁被告苏启浚，被控1项串谋妨碍司法公正及1项作出一项倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。

同一事件两被告已认罪

控罪指，被告约于2023年11月1日至24日在香港，与朱伟钧及陈宝南串谋妨碍司法公正，即虚假地向香港警务处表示于2023年10月7日约上午8时51分，在太子道西与联合道交界驾驶涉案车辆的人为陈；及于2024年1月18日在香港作出一项有妨碍司法公正倾向的作为，即请求陈向警方作出虚假申述，指于2023年12月11日约下午7时44分，在车公庙路邻近灯柱CE0191驾驶涉案车辆的人为陈。

涉及同一事件的朱伟钧及陈宝南较早前已被起诉及承认串谋妨碍司法公正罪，将于本周四判刑。

案件编号：ESCC1488/2026

法庭记者：王仁昌