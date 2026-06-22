宏福苑听证会︱专家报告指灾难「完全可避免」 非阻燃棚网成元凶 能量释放相差27倍

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（22日）起进行第五轮共三场听证会。代表委员会的资深大律师杜淦堃引述两大专家团队的调查报告指出，是次惨剧源于一连串人为失误与防火措施失效。专家透过大型燃烧实验及电脑模拟证实，现场使用的非阻燃棚网产生「滴落火焰」令火势迅速蔓延，加上楼梯生口（通风口）防护失效及火警钟被停用，导致大量浓烟攻入梯间，居民逃生时间「基本上等于零」。杜淦堃引述专家结论明言：「火势蔓延和造成的伤亡是完全可以避免的。」

两大专家团队分头调查 结论互相印证

杜淦堃在听证会上表示，为秉持科学实证原则，委员会及政府于火灾后分别成立了专家团队。委员会委任了理大教授 Asif Sohail Usmani 及江黎明，于理大消防实验室对火场样本（包括发泡胶板、阻燃与非阻燃棚网、竹枝等）进行测试，并以电脑模拟光井的烟囱效应。

另一方面，包含城大教授袁国杰在内的政府跨部门调查专组，除审视现场瓦砾及闭路电视外，更远赴四川进行大型燃烧实验，建造了仿照宏昌阁光井的三层高实体模型，进行13次实体测试。杜指，双方纵使采用不同方法，但结论大致相同并互相印证，极大提高了调查结果的可信度。

非阻燃棚网成元凶 能量释放相差27倍

调查报告确认，火灾源于宏昌阁104及105室外的光井位置，初期仅属小型火警。然而，两大专家团队的测试均发现，现场使用的非阻燃棚网是导致火势失控的关键。

实验显示，非阻燃物料燃烧时会迅速融化并产生「滴落火焰」（flaming droplets），随即点燃周边原本燃烧较慢的竹枝及木板。四川的大型实验更量度出，使用阻燃棚网与帆布组合时，释放能量仅为360.7千焦耳；但改用非阻燃物料后，能量值暴增达27倍。专家一致认为，若当时采用阻燃物料，初期火势极可能自行熄灭，不会演变成猛烈大火。

楼梯生口防护形同虚设 浓烟数分钟攻陷梯间

大厦的结构防护亦在火灾中全面失效。政府专组发现，大厦楼梯的生口仅以木板和铝塑板遮盖，在实验中数分钟内即被烧毁，令高达1061度的烈火及浓烟轻易经裂缝涌入梯间。相对于使用防火玻璃（内部温度仅56度），两者温差极其惊人。流体力学计算显示，若每五层的生口完全开放，烟雾会在数分钟内攻陷所有楼梯，完全失去保护作用。

警报停用加重视线受阻 近百死者吸入浓烟致死

在逃生条件方面，调查揭发火警当日大厦的火警警报系统被停用，加上发泡胶板阻挡视线，令居民延迟察觉火警。事发后仅6至14分钟，宏昌阁正门已被燃烧的倒塌物遮挡。模型推演显示，许多逃生路径的可用时间「基本上等于零」。

杜淦堃指出，事件中114名死难者为65岁或以上长者，延迟接获警报对其逃生造成致命打击。宏昌阁低层梯间更发现十多名高层住户的遗体，相信是因杂物或火场物料阻挡出口而未能逃生。专组推断，在91名吸入浓烟致死的死者中（其中38人位于没有大量可燃物的宏泰阁），绝大多数肇因于生口防护失效导致浓烟涌入。专家总结指，火灾当日所有防火及逃生措施几乎全数失效，这场夺命惨剧实属人为失误所致。