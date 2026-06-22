宏福苑听证会︱不建议转为法定委员会 陆启康解5大因由：已掌足够资讯适时「收网」 报告不宜拖延以免「迟来公义」

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（22日）起进行第五轮共三场听证会。委员会主席陆启康表示，不建议将向行政长官要求转为为法定调查委员会，并解释五大原因，包括，一）不宜拖延报告，避免重蹈英国伦敦大火「迟来的公义」覆辙；二）即使有部分涉事人士未有亲身作供，委员会亦可作「不利认定」，不影响最终结论；三）不同意媒体以「升格」形容转为法定调查，此说法给予公众负面印象，仿佛现行程序属低层次调查；四）若现时转变调查方式，必须即时休会数月，调查需时双倍，最早提交报告料延至明年第二季，拖延问责及改革步伐；五）委员会已对事件经过及原因有充分掌握，现时是适当时间「收网」，尽早就调查提交报告。

原因一：陆启康：报告不宜拖延 绝不希望「迟来的公义」

陆启康指今次火灾的死伤人数及规模属香港近年罕见，除了受影响家庭，普罗大众亦期望能尽快查明真相。其次，根据以往经验，涉及刑事、民事或政府责任的追究，以至保险理赔、纪律委员会的建议等，往往需等待最终报告出台后才会展开，为免延误公义，调查必须从速完成。他指本港目前有大量大型楼宇维修工程处于停顿状态，正等待报告结果及改革建议。他强调，工程延误可能衍生安全隐患，例如外墙石屎剥落造成伤亡，故从公众利益出发，报告亦不宜拖延。

陆启康特别提到英国格兰菲尔大厦火灾的惨痛教训，强调「迟来的公义」之弊。该宗伦敦大火发生于2017年6月，调查委员会虽于同年年底展开工作，但因种种原因，最终报告延至2024年4月、即事发7年后才提交。目前刑事调查仍在进行，预计检控决定要待2027年，刑事审讯更可能排期至2029年，意味著距离惨剧发生将长达12年之久。当地不少声音归咎公众聆讯过程漫长，质疑公义来得太迟。他明言，委员会绝不希望香港重蹈覆辙。

对于外界关注调查范围广泛且复杂，陆启康承认时间非常紧迫，坦言当初接任时，不少法律界人士都对能否如期完成工作抱有怀疑。他强调，至今取得的进度和成果得来不易，有赖委员会律师团队的努力，以及政府与执法部门的全面配合。陆启康指，律师团队需要审视至少一百万份档案，从中抽丝剥茧揭示问题。而政府各部门的配合，包括安排证人出席听证会及提交资料，对厘清工程顾问、承办商及消防装置承办商在大维修工程中的角色，至为关键。

原因二：即使未有亲身作供 委员会可作「不利认定」不影响最终结论

陆启康表示，自开展工作以来，各方积极配合紧凑的时间表，在提交资料及听证会过程中均未有提出不必要的申请。委员会感谢宏福苑居民及公众的配合，令听证会在短时间内取得最大进展。陆启康强调，法定调查委员会虽有传召证人及要求提交文件的权力，但同时亦属正式法律程序，可能带来程序上的延误。

他提到，不少要求成立法定调查委员会的理由，源于部分涉事人士未有出席听证会，令事实未能全面呈现。然而，独立委员会至今已获得各方提供超过一百万份档案，在律师团队协助下，已就各方在火灾及相关事宜中的角色与责任，以及大型楼宇维修工程招标是否存在系统性问题，掌握相当足够的资讯，有信心就职权范围内的事宜作出研判及结论。即使部分直接涉事人士未有亲身作供或接受盘问，甚至未有提供书面回复，委员会仍可根据现有资料作出不利认定，不会影响最终结论。

他强调，即使透过法定调查强制证人出席，亦不能强逼其合作，证人或会声称遗忘或答非所问。现时执法部门已对多名涉案人士及公司提起刑事检控，刑事程序已展开，情况更为复杂，难以期望相关证人会如以往般配合。委员会现已掌握大量文件、通讯记录、对话记录及影片片段，对工程顾问及承办商的角色已有清晰了解，进一步的个人责任追究应交由刑事及民事程序处理。

陆启康强调，委员会不同意媒体以「升格」形容转为法定调查，此说法给予公众负面印象，仿佛现行程序属低层次调查。

原因三：不同意以「升格」形容 或令公众误以为目为属低层次调查

陆启康强调，委员会不同意媒体以「升格」形容转为法定调查，此说法给予公众负面印象，仿佛现行程序属低层次调查。现行调查深入且全面，每个细节包括居民投诉、政府书信、电邮来往及999通话内容均仔细审视，调查过程公开、公平且高效，并非必须透过严谨法律程序才能找出真相。

原因四：转变调查方式需时双倍 拖延问责及改革步伐

陆启康表示，若现时转变调查方式，必须即时休会数月，之后重新传召证人及处理文件披露，委员会研判，即使仅针对职权范围第一部分，最少亦需双倍时间完成，最早提交报告的时间预计要延后至2027年第二季，对问责及改革步伐造成不良影响。

原因五：已掌充分资讯 现适时「收网」

他强调，现行调查中各方配合良好，委员会已对事件经过及原因有充分掌握，现时是适当时间「收网」，尽早就调查提交报告，以免因法律程序延误拖慢问责及改革进度，令社会迟迟未能从伤痛中走出来。他重申，现行调查方式属有效、公平且公开，未来将继续以高效方式完成余下工作。