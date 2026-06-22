宏福苑听证会．持续更新︱陆启康：不建议将向行政长官要求转为为法定调查委员会

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（22日）起进行第五轮共三场听证会，听取分别由政府及委员会委聘的专家关于起火和火势迅速蔓延等事宜的口述证供，首场听证会有3人作供，包括跨部门调查专组副组长消防处副消防总长（新界南）林建军、政府化验所法证事务部总化验师（药物、毒理及文件科）李咏文，以及政府委任的消防工程专家、城市大学建筑学及土木工程学系建筑工程讲座教授袁国杰。

陆启康：不会向行政长官要求为法定调查委员会

【10:25】陆启康表示，委员会不会向行政长官建议转为法定调查委员会。

陆启康解释有关原因：

1. 今次火灾的死伤人数及规模属香港近年罕见，除了受影响家庭，普罗大众亦期望能尽快查明真相。

2. 根据以往经验，涉及刑事、民事或政府责任的追究，以至保险理赔、纪律委员会的建议等，往往需等待最终报告出台后才会展开，为免延误公义，调查必须从速完成。

3. 本港目前有大量大型楼宇维修工程处于停顿状态，正等待报告结果及改革建议。他强调，工程延误可能衍生安全隐患，例如外墙石屎剥落造成伤亡，故从公众利益出发，报告亦不宜拖延。

4. 陆启康特别提到英国格兰菲尔大厦火灾的惨痛教训，强调「迟来的公义」之弊。该宗伦敦大火发生于2017年6月，调查委员会虽于同年年底展开工作，但因种种原因，最终报告延至2024年4月、即事发七年后才提交。目前刑事调查仍在进行，预计检控决定要待2027年，刑事审讯更可能排期至2029年，意味著距离惨剧发生将长达12年之久。当地不少声音归咎公众聆讯过程漫长，质疑公义来得太迟。他明言，委员会绝不希望香港重蹈覆辙。

5. 对于外界关注调查范围广泛且复杂，陆启康承认时间非常紧迫，坦言当初接任时，不少法律界人士都对能否如期完成工作抱有怀疑。他强调，至今取得的进度和成果得来不易，有赖委员会律师团队的努力，以及政府与执法部门的全面配合。陆启康指，律师团队需要审视至少一百万份档案，从中抽丝剥茧揭示问题。而政府各部门的配合，包括安排证人出席听证会及提交资料，对厘清工程顾问、承办商及消防装置承办商在大维修工程中的角色，至为关键。

【10:20】陆启康表示，在一个半月内，委员会收到政府跨部门就本次火灾的最终调查报告，同时委员会的专家亦已提交其报告。该等专家证供及调查报告内容，将成为第五轮听证会的焦点。委员会已去信多个建筑行业商会及专业团体，要求提交与调查范围相关的建议。在落实职权范围的审理方式并陆续收到各方意见后，委员会认为现在是适当时候决定后续审讯方式，并向公众交代。

陆启康交代前，阐述两项原则性问题，第一，本次听证会的目的及初衷，正如格兰威尔大火负责聆讯的法官所言，所有公开研讯的目的，皆为找出事件「如何发生」及「为何发生」（what happened and why）。个人追责并非委员会的工作范围，追责属刑事、民事法律责任及政府内部问责与纪律处分的范畴。大型事故后，恢覆及缝合创伤通常涉及三个环节：公开研讯、适当追责及制度改革，三者环环相扣。按以往经验，追责与改革多在研讯之后进行，即使已有法律程序展开，正式审讯亦通常于研讯后才进行。

第二，委员会多次强调时间因素的重要性，未来将因应实际情况妥善安排听证进程。委员会将继续秉持公正、透明原则，推进研讯工作，以回应公众对真相与制度完善的期盼。

陆：已接获政府跨部门最终调查报告 追究个人责任非工作范围

【10:15】独立委员会主席陆启康表示，为更有效地审视全港大型楼宇维修工程是否存在围标等系统性问题，委员会早于5月8日已提出，将以多个执法部门提交的报告结论，以及从公众和团体收到的资料，作为就职权范围二作出事实裁决的基础，而不会就该范围逐一传召个别证人作供。

陆启康指出，过往听证会虽曾听取关于围标及不当行为的证供，但主要针对个别案件，而非全港性大型工程；且单凭该等证供，未必能证实存在围标或不当行为。此外，按职权范围，委员会无须就每一项香港大型维修工程逐一调查及作出事实裁定，在时间及实际操作上亦不可行。

陆启康强调，相关执法部门已同步就有关指控展开调查，凭借其多年调查经验，相信其报告能为委员会了解全港大型维修工程是否存在围标及非法行为，提供极重要资料。

委员会已于5月15日在网站上传相关报告及资料，并早前表明如有异议可于6月8日前提出。陆启康报告，委员会并未收到任何异议，因此决定按原定方式处理职权范围二的事宜。

大埔宏福苑火灾独立委员会明日( 22日 )起进行第五轮共三场听证会。资料图片

记者：黄子龙、曾伟龙