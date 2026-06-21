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有小学拟办「世界杯之夜」 7.15凌晨2点半返学校睇四强 网民反应两极：贴地定搞着老师？

社会
更新时间：15:07 2026-06-21 HKT
发布时间：15:07 2026-06-21 HKT

【世界杯2026】四年一度的世界杯正举行得如火如荼，本港多个商场都有举办直播活动，成为全城焦点。正值暑假，有小学亦希望乘著热潮，拟在校内举办「世界杯之夜」，让学生感受足球狂热，在网上反应两极。

通告称让学生体验盛事热烈气氛、促进亲子关系 

有网民在社交平台分享一张小学向家长发放通告，内容有关校方拟于7月15日凌晨2时半在校内举行「世界杯之夜」，称让学生体验大型体育盛事的热烈气氛，培养体育精神，并促进家校合作与亲子关系。学生须穿著整齐夏季体育服或球衣，活动集合时间为凌晨2时半，放学时间为清晨6时，翻查世界杯赛程，相信是其中一场四强赛事。

校方：通告为意向调查 人数足够再发活动通告

而校方也列明，该通告为意向调查，如统计人数足够，将于6月26日发出活动通告。由于通告内容包括学校电话及负责老师，相信涉及的小学为位于将军澳的佛教志莲小学。《星岛头条》正向校方查询。

有网民赞学校肯癫：可能一生人得一次嘅体验

活动通告在网上流传，网民意见两极，有不少网民认为是赞扬活动是满足了自己的「儿时幻想」，称赞「几好，学校肯癫」、「小学整呢个活动又几贴地」、「真系可能一生人得一次嘅体验」、「可以揸正牌唔瞓觉」，亦有人直言「几过瘾，除大学外有几可可以喺学校玩通宵，仲要小学，难得通宵唔会俾人闹」。

有网民嘲：2点半地铁已经闩咗

不过也有网民质疑活动未必适合小学生，嘲「黐线，校内宿营过夜？」、又笑言「破坏亲子关系多啲㖞，要家长凌晨送佢去之后6点又要接走佢」。亦有人考虑到实际交通问题，「2点半地铁已经闩咗啦」、反问「要搭红Van定系通宵巴士？」有网民戏谑「竟然支持学生唔瞓觉？」，随即有人回应「放暑假有几多学生真系咁乖早睡早起」。

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