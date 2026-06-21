政府不再定义贫穷 孙玉菡：依赖收入计算会「失真」 难反映「边个穷、点解穷、边度穷」

政府日前公布《精准扶贫成果报告》，不再定义「贫穷」及「贫穷线」，称避免社会因只注重单一数字而失焦。劳福局局长孙玉菡今日（21日）在电视节目《讲清讲楚》解释，依赖收入来计量贫穷会失真，一来无法准确反映「边个穷、点解穷、边度穷」，二来亦忽略市民资产以及政府在医疗、社福和教育等方面提供的非现金资助。他举例指，本港步入高龄化社会，许多长者虽然没有经常性收入，但其实拥有资产，当中有约57%的「全长者户」实际上是已供满楼的业主。相反，他们所需的是照顾，未必纯粹用钱就可以处理到。

孙玉菡：贫穷线难准确反映「边个穷、点解穷、边度穷」

孙玉菡以人的健康为例，健康与否并不能只计算人体BMI指数，还有很多问题要处理，例如「呼吸道唔舒服，系咪要对呼吸道做嘢；肠胃唔舒服就对住肠胃做嘢？」他指政府并非不计算数字，因《报告》亦有用「社会资源价值」概念，将政府在教育、社福、医疗、公共房屋的投放转化为数字，让大众知道「如果政府唔畀呢啲资源，而自己去市场度买，其实系几钱」。

他又指，「全长者户」、「单亲户」的身份无法改变，但他们的处境则可变，因此不能只看单一指标，而是多面向的支援，「唔系好简单一粒数就表述到」，举例在住屋方面、子女课后托管等，都能帮助单亲家庭的家长外出工作、交朋友、增加收入等。

单计算收入定义贫穷易模糊 须多面向评估

对于外界质疑不再定义「贫穷线」是因为政府不想向社会反映目前有多少贫穷人口，孙玉菡不同意，强调做精准扶贫「正正系我哋想面对个问题」，举例指「共创明Teen」正是向㓥房户学童给予上流空间、开眼界的机会；「社区客厅」则是在㓥房户未上楼前，给予更多生活空间和邻里支援；而长者最需要的则是关怀照顾，形容若单纯以收入计算是否贫穷会很模糊。

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社区客厅年内增至18间 料惠及四分一育儿㓥房户

在支援㓥房户方面，孙玉菡表示「社区客厅」旨在为住户提供切实的生活及社交空间。目前本港已有14间社区客厅，年内将增至至少18间，预期可惠及约一万户㓥房家庭。他引述数据指出，现有使用者中高达六至七成为有儿童的家庭；以全港约3万户有儿童的㓥房户计算，预计未来社区客厅能覆盖并协助当中至少四分一家庭。

至于会否恒常化，孙玉菡透露，项目采用政商民合作模式，由商界提供场地及装修，关爱基金将就18间社区客厅投入约5亿元营运费，连同商界投放，总资源达7至8亿元。政府将在营运一段时间后，检视是否需要将项目恒常化。他说「模式是政府放钱，还是关爱基金等，是可以探讨的，但好的东西我们一定会继续做。」

孙玉菡透露，当局正积极考虑调整高危长者的识别参数，将优先关注年龄由80岁下调至60多至79岁。

研降门槛寻高危长者 优先处理认知障碍个案

针对单亲及学童家庭，政府正全力推行小学课后托管服务，目前已有207间学校参与，提供逾一万个名额。孙玉菡强调该计划资源「无上限」，关爱基金已预留充足款项，呼吁更多小学参与，借此减轻母亲的照顾压力并释放妇女劳动力。因应半日制幼稚园在运作安排上较具挑战，当局未来一年会继续将焦点集中于小学阶段。

此外，本港目前有约49万户、涉及逾70万人的「全长者户」，孙玉菡形容这是香港未来一、二十年最大挑战。政府正透过大数据及关爱队提前探访，目前关爱队已探访逾10万户，并将当中约1.3万户高危长者转介至社福机构跟进。孙玉菡透露，当局正积极考虑调整高危长者的识别参数，将优先关注年龄由80岁下调至60多至79岁，并会优先处理家中患有认知障碍症或严重长期病患的照顾者家庭。