父亲节2026︱市民「一盅两件」叹茶庆祝兼睇波 酒楼早市坐满茶客场面热闹

今日（21日）是父亲节，天公造美，阳光普照下不少市民外出庆祝父亲节，早茶时段位于上环的莲香楼坐满茶客，叹上「一盅两件」共聚天伦，部份枱面写有「留位」；二楼设有大电视直播世界杯球赛，吸引一家大小的球迷前来「叹茶睇波」，场面热闹。临近12时世界杯突尼西亚对日本的赛事开波，排队饮茶的人龙由一楼沿着楼梯延伸至街上。

同家人边饮茶边观赛更添新鲜感

不少球迷穿上波衫支持喜爱的球队，身穿日本队球衣的陈先生表示，平时多数到酒吧睇波，趁着父亲节一家三口专程到场饮茶，「知道呢度有大电视睇，就专程过来支持日本队」，比平日在家中观看赛事更为有气氛。他形容与家人一边饮茶，吃着传统点心，一边看日本队比赛，感觉与别不同，更加是「中西合璧」，令父亲节更添新鲜感。其儿子借机会向爸爸送上「父亲节快乐」，他平日会与爸爸观看球赛、讨论赛果，又称在茶楼「睇波」感觉更热闹。

酒楼负责人：三星期前已经接近「Full Booking」

陈小姐与家人饮茶庆祝父亲节，特意选择可以观看球赛的怀旧茶楼，又提早半小时到场排队，让爸爸妈妈「一到就有位坐」，与其他茶客一起睇波感觉很开心，每逢入球大家都会欢呼。陈爸爸亦称看得很开心，赛事「好睇又刺激」，气氛相当好，更可以吃到不同的点心。

移居到美国的刘太一家，趁小朋友暑假回港探亲，她们每年父亲节都会一家人吃饭庆祝。她表示，得知这酒楼很有特色，能够代表香港，「要搭枱，跟住自己攞点心，好特别」，故今年挑选了这里饮茶庆祝，又带着子女提早半小时排队攞位，让长辈「一到就可以坐底，舒服啲」。

三代同堂来港旅游品尝港式点心

来自台湾的游客江小姐一家三代同堂来港旅游，正好父亲节到莲香楼品尝港式点心，种类繁多，味道亦相当不错，下午行程则会到处逛一逛，游景点、吃美食，晚上到维港看夜景。江先生亦称，今次是与兄弟姊妹一起出行很难得，大赞玩得很开心，食物味道跟台湾差别很大，有机会定会再来港旅游。

莲香楼设计及市场推广部总监王智贤表示，相比起往年父亲节，今年大家提早开始预订，三星期前已经接近「Full Booking」，不论早、午、晚市，有近九成的枱已被预订，吸引了年轻家庭、情侣及长者茶客前来「叹茶睇波」，生意亦比去年更好，预期生意额可增加约四成，「有唔少一家大细过嚟睇波饮茶，增进一下感情，可能大家支持都系同一队（球队），就算唔系支持同一队，可能都有啲火花擦出」。

他透露，受惠世界杯热潮，客人睇波坐得耐，往往会再点啤酒及小食，连日来平均每日生意额增加两至三成，平日人流较少的时段因有热门球赛，亦吸引不少人光顾。大家身穿球衣，边饮茶边睇波，令茶楼化身「球迷区」，他提到，今次投资近30万安装LED屏幕、音响及购入直播权等，反应相当理想，并有信心尽快回本，日后或考虑播放其他体育赛事如赛车，吸引更多客源。

记者：何姵妤

摄影：何家豪