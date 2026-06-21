父亲节︱一家大小参观昂船洲军营 父亲：小朋友应从小接受爱国教育 了解有强大祖国保护

解放军驻港部队继续开放昂船洲军营，适逢今日（21日）是父亲节，不少市民趁假期一家大小前来参观，近9时已有大批人士排队入场。市民何先生与家人、小朋友一行6人到场，指今日人流很多，形容气氛热闹。他坦言，自身对军事了解不多，但在港生活多年亦未亲身见过解放军军营，故一直有意来参观，惟以往未能抢到门票。今次特地带同小朋友到场，希望让他们「见识吓」，对国家、香港有更多了解。

有父亲冀让小孩近距离体验 了解有强大祖国保护

在港工作的内地居民付先生亦带同小朋友到场参观，认为小朋友应从小接受爱国教育，希望让小孩近距离体验，了解到自己有强大的祖国保护。他指，今日天气较昨天晴朗，气氛亦较好，方便参观。他续指，因为早前未有机会看到，故最期待枪械表演。

陆军中尉仇俪诺：装备展示区让市民见证国防实力

驻港部队陆军中尉仇俪诺说，今日人流较昨日更多，估计因今日的表演吸引市民到场，又指不少市民参观后觉得相当壮观，小朋友看到军方「梦起东方」的标语后亦反应激动。她指，今次展览有4个主题展厅，其中「装备模型展示区」最受欢迎，展示区内陈列军方大部分装备，对市民而言较新奇，亦让市民见证国防实力。

记者：伍万庭

摄影：陈浩元