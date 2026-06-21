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夏至︱天文台料一连四日市区酷热升至33°C 周三沙田/大埔/上水等高见36°C

社会
更新时间：06:30 2026-06-21 HKT
发布时间：06:30 2026-06-21 HKT

天文台今日（21日）表示，副热带高压脊会在未来两三日为广东带来普遍晴朗及持续酷热的天气。随著副热带高压脊减弱及受广阔低压槽影响，本周后期华南有骤雨及雷暴。此外，热带气旋米克拉会在明日横过菲律宾以东海域并继续增强，随后大致移向台湾至琉球群岛一带。

一连四日酷热 6.24沙田/大埔/上水高达36°C

据天文台九天天气预报，明（22日）起一连四日日间酷热，市区均升至33度，周三（24日）新界多区包括沙田、大埔、上水、打鼓岭等均更高达36度。天文台预计周六（27日）起才会因多云、骤雨及雷暴而降温至约最高31、32度。

在今午4时，强烈热带风暴米克拉集结在马尼拉以东约1140公里，预料向西北偏西移动，时速约22公里，横过菲律宾以东海域并逐渐增强。

本港地区今晚及明日天气预测大致天晴。明早最低气温约28度。日间酷热，市区最高气温约33度，新界再高一两度。吹和缓南至西南风。

展望随后一两日大致天晴，日间酷热。本周后期有几阵骤雨。

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