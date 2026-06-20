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「非遗食堂」嘉年华今明两日北角油街举行 免费工作坊教整蛋挞、月饼及菠萝包等

社会
更新时间：19:39 2026-06-20 HKT
发布时间：19:39 2026-06-20 HKT

康乐及文化事务署非物质文化遗产办事处于今明（20日及21日）两日在位于北角的油街实现艺术空间举行「非遗食堂」嘉年华。该嘉年华是「香港非遗月2026」活动之一，以「饮食文化」为主题，透过技艺示范及免费工作坊，让公众认识与饮食相关的非物质文化遗产制作技艺，并有机会亲手制作非遗食品，了解制作的细节。

非遗项目不仅是舌尖上的美味  更是中华文化的载体

香港素有「美食天堂」的美誉，同时亦承载多项与饮食相关、列入香港非遗清单的制作技艺。这些非遗项目不仅是舌尖上的美味，更是中华文化的载体，值得细味与传承。嘉年华首日的示范及工作坊包括茶楼点心、潮州食品、咸肉糭、蛋挞、月饼及港式奶茶制作技艺，并有舞龙及南音表演、非遗游戏、面部彩绘以及拍照打卡位，带来热闹有趣的非遗体验。

明日工作坊教整菠萝包

明日精彩活动包括女子舞狮及木偶戏表演，并有多个技艺示范及工作坊。面塑是一门以面粉为原料，揉捏成人物、动物、花果的传统民间工艺，已有千年历史；菠萝包外皮金黄酥脆、内里松软香甜，因表面的格纹酷似菠萝而得名，参加者将可亲手制作新鲜出炉的菠萝包，即场品尝。亦有叮叮糖制作技艺示范，以砂糖、麦芽糖和粟胶混合成糖浆，将糖浆拉成白色长条，再凿成碎片，叮叮糖的名字便是来自凿糖时的响声。
 

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