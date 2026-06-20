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昂船洲军营一连两日开放 市民触摸枪械试穿军装大赞内容目不暇给

社会
更新时间：14:20 2026-06-20 HKT
发布时间：14:20 2026-06-20 HKT

为庆祝香港回归29周年，解放军驻港部队由今日（20日）起，一连两日开放昂船洲军营供已预约的市民参观。活动以升旗仪式及仪仗表演等为焦点，市民除可近距离接触军备外，更可参加现场不同的互动摊位。有市民带同子女入场参观，大赞活动内容「目不暇给」。

军营设互动摊位 供市民体验军备

《星岛》记者于今早8时半抵达昂船洲军营，现场已有近百名市民排队等候入场。今日首日开放的活动包括国旗仪式、军乐队列阵、装备展示、军事训练、军营食品品尝等。市民除了可近距离观察军备，亲手触摸枪械和试穿军装外，还可参加知识问答比赛等活动，认识海军旗语等军事知识。此外，现场亦展出坦克与军舰，吸引大批市民驻足打卡。

仪仗队花式转枪 特战队员与无人机配合展示战场行动

早上10时正，升旗仪式开始，全场市民齐唱国歌，紧接其后的是军乐队列表演。之后，枪械仪仗表演开始，仪仗队由90名男仪仗兵及18名女仪仗兵组成。表演时除展示转枪等动作外，队形亦不断变化，排列出包括中国共产党党徽等不同图案。虽然表演期间下起倾盆骤雨，但仍无阻市民冒雨观赏仪式。

随后是格斗技术和刺杀操表演，两项表演后是「猎人战斗」表演环节，表演采取「有人+无人」的协同模式，即特战队员与无人机配合，演练不同战场上的行动。期间无人机率先进行定点侦察、临空投弹及运送伤者等任务，特战队员荷枪实弹射击目标，展开清剿抓捕行动，过程中现场观众不时发出惊呼与赞叹声。

驻港士兵：市民清晣见到驻兵一举一动 对自己要求更严格

驻香港部队二级上士高斌在接受记者访问时指，国旗升起时，看到香港市民脸上对祖国的认同感和自豪感，他感到非常欣慰和自豪。今年是驻港部队进驻香港29周年，他认为部队和市民的关系越来越融洽。

驻港部队一级上士秦双宝表示，在驻港部队服役「使命更重，任务更重，责任更重」，在香港执勤最大的不同，是营区面对繁华的闹市，市民能清晰地看到驻军的一举一动，因此会对自己有更严格的要求。

驻香港部队二级上士李泽在军乐队中担任长号演奏员，他指出，军乐队今次表演的曲目主要是去年九三阅兵中的受欢迎曲目，曲风雄壮。表演时有滂沱大雨，关于雨天是否会影响演奏表现，李泽表示，驻军一直有「雨天当晴天，黑夜当白天」的精神来激励自己，希望表演达到最好的效果。

小朋友加深对军备理解

营区内人头涌涌，市民陈先生今日带了两位小朋友前来，希望培养孩子的爱国情怀，更认识解放军。他认为今次机会难得，形容营区「目不暇给」，有很多活动，笑言「佢唔闩门我地都唔走㗎」。

来自深圳的熊女士得知今日军营开放，特意带同儿子王小朋友来学习一下，希望孩子感受驻港部队的精神和能量；此外，因为孩子喜欢军事，也想让他见识军备。王小朋友表示，今日第一次亲眼见到大型军舰和枪械，十分开心，而今日军队的实弹射击表演最让他印象深刻。记者问及今日是否有增加对解放军的认识，他点头表示对不同军备加深了理解，「认识了运载无人机、穿越无人机，各种类型的飞机。」

理大学生：可以和帅气军官合照也很开心

香港理工大学学生Kaylee接受访问时表示，这次来是因为对军事很感兴趣，而刚好学校有机会拿到参观军营的入场票，便来参观。她今天最印象深刻的，是海军旗语摊位的问答游戏，因为自己和同行友人刚好是最后两个可以拿到奖品的幸运观众，拿到了小礼品，也对海军旗语增加了认识，收获甚丰。此外，她笑言，可以和帅气的军官合照也很开心。

张沛松纪念中学的卓同学表示，今日来是因为之前向学校报名了参观军营。他说，之前没有参观过军营，希望今日能认识祖国多些军备、军队运作的方法等等，最期待登上军舰。

记者：周育莹

摄影：苏正谦

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