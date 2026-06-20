《精准扶贫成果报告》不再定义贫穷 陈国基：贫穷线定义有缺点和不足之处

香港政府早前公布《精准扶贫成果报告》，不再定义「贫穷」及「贫穷线」。政务司司长陈国基今日(20日)在电台节目中强调，此举绝非为了免除政府的关键绩效指标（KPI），以往用贫穷线定义有缺点和不足之处。他指出，过去的贫穷线仅以「收入」作为单一衡量指标，完全忽略了市民的实际资产状况。随著本港人口持续高龄化，只会越来越多人「贫穷」，却无法帮助政府精确识别真正需要援助的群体，亦无法找到一定比例的「相对贫穷」群组，更遑论为他们提供度身订做的支援。

构筑兜底社会保障 确保弱势基本生活

在推动精准扶贫的同时，陈国基重申政府的策略首重「兜底保障」。当市民因伤残或突发事件导致生活水平跌入特定警戒线时，社会保障安全网——即综合社会保障援助（综援）计划便会即时介入。除了提供直接的经济援助，亦会捆绑式地免除其基本生活负担，包括公屋租金豁免、子女读书书簿费减免、免费医疗福利等。这套最基本的社会安全保障，确保了低收入人士在香港能获得最基本的生存底线。在「精准扶贫」下，有三类人士需要支援，包括独老及双老家庭，单亲及㓥房家庭，这三个群组约有90万人。

社区客厅释放空间 凝聚人际重建社交

为了落实行政长官提出超越综援保障的「精准扶贫」概念，政府针对特定群体推出多项针对性措施。陈国基表示，政府目前已设立了十四间社区客厅，并计划于今年内再增设四间至十八间，至今已登记约一万个家庭，累计使用人次高达二百万。他亦指社区客厅能提供精神上帮助，比直接金钱资助更有用，几乎全部用户都认为有帮助，成功将「㓥房变为睡房」。

青年计划开拓眼界 课后托管解放劳力

在防止跨代贫穷方面，政府重点推行了「共创明「Teen」计划」，至今已服务一万四千名学生，亦逐步推广至公共屋邨的基层学童。陈国基分享，基层儿童的智力与常人无异，唯独缺乏扩阔眼界和累积生活经验的机会。透过计划为学童配对友师，并举办各类参观活动，绝大部分学童均录得显著改善。此外，政府亦与超过二百间学校合作推行「课后托管服务」，让学童放学后留校至傍晚六时，并由非政府组织协助辅导功课。此举不仅让家长能重返职场工作，使受惠家庭的月均收入增加约3500元，未来这项计划将会推广至全港所有学校。

主动上门接触长者 关爱队伍编织安全网

面对人口老龄化带来的挑战，政府的扶贫策略已由「被动等待市民求助」转为主动上门。陈国基指出，关爱队伍已积极进行洗楼拍门，主动发掘社区中的独居及双老家庭，并成功将一万三千多个有需要的个案转介至专业社会服务机构，及早介入心理或社交危机。为了吸引不愿出门的长者融入社区，政府与八大食肆及爱心商户合作，推出平价餐券。长者若要领取餐券，必须亲自前往社区中心，这项「爱心食肆」计划成功带动首次涉足社区中心的长者人数大幅度增加。

医疗、教育和福利占政府开支6成 投入资源须「精准」

政府在医疗、教育和福利三大范畴的年度总开支高达 3,500 亿元，占政府整体支出的六成，且相关投入正持续增加。以社会福利为例，其开支由 2020-2021 年度的 890 亿元，大幅增至现时约 1,359 亿元，增幅超过五成，单是社福开支已占政府总支出约百分之二十三。陈国基强调，此类开支对社会而言实属必要，但政府在增加投入的同时必须恪守「精准」原则，避免浪费资源。

跨界别「政商民」三方合作

为达致最佳的扶贫和安老成效，政府积极倡导「政商民」合作模式，避免单打独斗。商界的参与能为社会带来多重效益：首先，这能增强企业对社会的责任感与归属感；其次，企业投入亦带来很大的好处。他举例指「社区客厅」装修费及租金均由商界全数承担，而政府则负责出资聘请非政府机构的社工进行日常营运。这种合作模式令社会的受惠面更大。

人口政策配合居家安老蓝图

面对低生育率与人口老龄化带来的劳动力减少挑战，政府正双管齐下进行规划。一方面，政府透过修订出入境政策，吸引外地人才来港发展以「做大个饼」，维持健康的抚养比率并促进经济增长。另一方面，政府在长者支援上亦作出了多层次部署，除了适时检讨并继续发放高龄津贴等经济支援外，亦将「居家安老」列为未来扶贫委员会的研究重点。

