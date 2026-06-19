「认识家国同心庆回归」儿童画展开幕 葵青警区伙内地结合艺术宣传社区防罪

为庆祝香港回归祖国29周年及端午佳节，由亚洲教育科技文化基金会联合多个内地及香港机构合办的「认识家国同心庆回归」川渝．童真童趣．合川儿童画视界香港巡展暨防罪・爱港绘画比赛得奖作品展，今日（19日）于葵芳新都会广场L3中庭举行揭幕。活动一边展示巴渝特色童画，一边以艺术推广防罪防骗资讯，多位政商、艺文界嘉宾及艺人到场支持。

活动由亚洲教育科技文化基金会、香港警务处葵青警区、重庆市合川区人民政府及香港美术家协会联合主办，并获葵青民政事务处及香港四川社团总会支持，新都会广场提供场地。主办方亚洲教育科技文化基金会为本港慈善机构，亦是联合国教科文组织香港合作机构，长期深耕两地青少年文化教育交流。

结合艺术推广防罪 跨界合作弘扬家国情怀

开幕礼上，亚洲教育科技文化基金会联席创会会长邝文匡与香港美协主席林天行先后致辞。他们表示，在回归前夕举办此活动，期望以少年儿童的画作作为沟通桥梁，让香港青少年加深认识祖国各地的独特文化，厚植家国情怀。同时，活动透过警民合作，以轻松的艺术形式普及防罪知识，凝聚爱港力量，说好一国两制下香港同心发展的故事。现场更设有艺人表演，由邓依婷、赖彦妤及莫家淦献唱助兴，翟威廉则以互动问答形式向市民宣传防罪防骗资讯，现场气氛热烈。

亚洲教育科技文化基金会联席创会会长邝文匡及香港美协主席林天行先后致辞，他们均表示借此回归前夕举办是次活动，冀透过少年儿童画作作为沟通桥梁，让香港青少年认识祖国各地独特文化，厚植家国情怀。同时结合警民合作，以轻松艺术形式普及防罪知识，凝聚爱港护社力量，以多元文艺活动讲好一国两制下香港同心发展的故事。其后安排多场艺人现场献唱助兴。由邓依婷、赖彦妤及莫家淦演绎歌曲，动人旋律为开幕礼增添热闹气氛，现场观众掌声不断，不少市民驻足观赏表演及打卡留影。翟威廉则结合警方的防罪防骗宣传与现场街坊进行问答互动，气氛热烈。

国家级儿童画首登陆葵青 展现巴渝民俗风貌

展览共分为两大部分，其中「合川儿童画巡展」为首度登陆香港葵青区。合川儿童画发展超过60年，于2008年获国家文化部授予「中国民间文化艺术（儿童画）之乡」美誉。历年来，合川儿童画累计有500多件作品荣获国际奖项，并有1,860件作品在全国赛事中获奖，曾远赴法国、日本、美国及德国等十多个国家展出。

这些作品以独特的重彩风格为特色，并运用线描、水墨、版画等多元手法，描绘巴渝当地的养蚕、龙舟及乡间民俗等生活百态，富有浓厚乡土气息。首都师范大学教授尹少淳曾赞扬合川童画具备独特的本土艺术面貌。自2019年起，该展览已在内地多个省市美术馆展出，是次在港展出，能让香港市民近距离感受巴蜀少年笔下的祖国山河，促进两地文化交流。

警民同心绘画防罪 携手共建平安社区

另一展出部分为「防罪·爱港绘画比赛」作品展。该比赛由主办方与葵青警区合办，面向葵青区中小学生征集原创画作。参赛学生透过画笔，将「全民防罪·守护万家」的理念融入艺术创作中，以纯真的视角诠释防骗与防罪议题。主办方期望透过展览，进一步推动警民同心，共同建设平安和谐的葵青社区。



活动详情：

日期︰ 2026 年 6 月 19 日(五)至 6 月 25 日 (四)

时间：10:00 - 22:00

地点 ︰ 葵芳新都会广场L3中庭

(*6月20日至24日设置香港警务处防骗吉祥物「提子」装置让市民打卡赢取小礼物)