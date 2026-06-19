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文创处资助业界参与中国国际动漫节 设香港馆展出潮流玩具、游戏及虚拟艺人等

社会
更新时间：17:33 2026-06-19 HKT
发布时间：17:33 2026-06-19 HKT

文化体育及旅游局辖下文创产业发展处资助香港数码娱乐协会组织业界参与于6月15日至19日在杭州举行的第22届中国国际动漫节，以「潮游动漫」为主题设立香港馆，展出潮流玩具、游戏、动画、漫画、虚拟艺人，以及文化知识产权衍生产品和内容，推广香港文创产业。为期5天展期的香港馆反应踊跃，可见访客对香港数码娱乐产业的多元活力深感兴趣。

文体旅局辖下文创处资助业界参与中国国际动漫节，并设立香港馆，展示近20个文化知识产权及其创意产品。政府新闻处
文体旅局辖下文创处资助业界参与中国国际动漫节，并设立香港馆，展示近20个文化知识产权及其创意产品。政府新闻处

今届邀16间港企参与  展示近20个不同风格文化知识产权及创意产品

中国国际动漫节香港馆由文创处连续第三年资助设立，今届共邀得16间香港企业参与，展示近20个不同风格的文化知识产权及其创意产品。除了融合香港本地特色及现代潮流元素的潮玩、游戏、动画及漫画作品外，馆内更展出了运用扩增实境及虚拟实境等技术、虚实融合的互动创意产品，充分体现科技与文化的深度交融，为观众带来沉浸式观展体验。此次参展不仅展现了香港在数码娱乐领域的独特优势，更将本港业界的优秀创意与实力推广至中国内地市场，借此深化两地在动漫产业方面的交流与合作，协助业界拓展更广阔的商贸网络。

香港馆大受欢迎，参观者大排长龙。政府新闻处
香港馆大受欢迎，参观者大排长龙。政府新闻处

中国国际动漫节由国家广播电视总局、中央广播电视总台及浙江省人民政府主办为中国内地最具规模、备受瞩目且极具影响力的动漫界盛事之一。

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