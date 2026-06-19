沙田龙舟竞赛气氛热烈 蔡加敏：乐见新一代加深认识中华传统文化

今日（19日）是端午节，2026沙田龙舟竞渡大赛早上举行，数以千计龙舟健儿齐集城门河全力挥桨，一艘艘龙舟划破水面穿梭河上竞逐殊荣。天公造美，天气放晴，城门河畔挤满人群观赏赛事，近距离感受龙鼓震天、百舸争流的节庆气氛，或为健儿加油呐喊，或打卡留念，不亦乐乎。

是次赛事组别分为中龙、小龙及凤艇，共有33场，比赛由早上8时开始，到下午1时许结束。参赛队伍来自社会各界，包括政府部门、纪律部队、学校团体等，共渡欢乐的节日气氛。

沙田龙舟竞赛委员会主席蔡加敏表示，因昨日连场暴雨担心影响赛事举行，犹幸今日天公造美，早上时段大致天睛。她乐见今年多达193队参赛，当中大部分为新加入的年轻人，期望透过举办龙舟竞赛，让更多年轻人加深认识中华传统文化及香港龙舟历史外，使他们明白「原来传统运动都可以咁好玩」，令年轻新一代更有动力投入参与这项传统运动。

母子亲自落场 感受竞赛氛围

蔡加敏今年更亲自落场，以玩具先锋队队长身份参加「旭日国际杯邀请赛」，担任该队的鼓手，其儿子也是队中划手之一。她认为名次不重要，最重要是志在参与及感受落场竞赛的刺激氛围。

旭日国际杯邀请赛是赛事的第10场比赛，共有9支队伍参加。随着比赛哨子声一响，各队龙舟如箭出弦般冲出，当中4号的星岛龙舟队及5号的玩具先锋队健儿随著节奏强劲的鼓声，一鼓作气，奋力划桨，激起阵阵浪花，发挥出龙舟的最大推进力。赛事十分激烈，前几位叮当马头过终点，最终拔萃旧生会以1分30秒夺冠。星岛龙舟队及玩具先锋队分别以第6名及第8名冲线。

除了龙舟健儿落力竞赛外，城门河两岸均有不少家庭携老扶幼观看赛事。11岁的唐小朋友称，以前只知道端午节会吃粽子庆祝，但自从去年有机会观看龙舟赛事感受到紧张刺激的气氛后，今年第2年到场欣赏，虽然今日天气炎热，但无阻他与父母到场，感受「扒龙舟团结一致精神」。10岁的连小朋友是首度跟随父母到场观赛，他说：「以前只在电视观看龙舟赛，今次可以直接睇到真人竞赛，感觉开心又兴奋！」

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除了龙舟健儿落力竞赛外，城门河两岸均有不少家庭携老扶幼观看赛事。11岁的唐小朋友称，以前只知道端午节会吃粽子庆祝，但自从去年有机会观看龙舟赛事感受到紧张刺激的气氛后，今年第2年到场欣赏，虽然今日天气炎热，但无阻他与父母出席。10岁的连小朋友是首度跟随父母到场观赛，他说：「以前只在电视观看龙舟赛，今次可以直接睇到真人竞赛，感觉开心又兴奋！」