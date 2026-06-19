港珠澳大桥香港口岸6月25日起推「无感e-道」 过关仍须携带实体身份证
更新时间：11:48 2026-06-19 HKT
发布时间：11:48 2026-06-19 HKT
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港珠澳大桥香港口岸将于6月25日起启用全港首个「无感通关」试点，推出全新「无感e-道」服务。已登记的合资格香港永久性居民在离境大堂过关时，可透过容貌识别及人工智能技术，以不停顿方式完成自助出境检查手续，全程无需出示香港身份证或二维码。添马台今日（19日）在社文平台发帖，指市民需注意，过关时仍须携带实体身份证。
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入境处推出全新「无感e-道」，首个试点将于本月25日，于港珠澳大桥香港口岸离境大堂启用。已登记市民可以全程无须停步、无需出示香港身份证或二维码，体验「无感通关」出境过程，全程仅需5秒。
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