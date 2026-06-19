Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港珠澳大桥香港口岸6月25日起推「无感e-道」 过关仍须携带实体身份证

社会
更新时间：11:48 2026-06-19 HKT
发布时间：11:48 2026-06-19 HKT

港珠澳大桥香港口岸将于6月25日起启用全港首个「无感通关」试点，推出全新「无感e-道」服务。已登记的合资格香港永久性居民在离境大堂过关时，可透过容貌识别及人工智能技术，以不停顿方式完成自助出境检查手续，全程无需出示香港身份证或二维码。添马台今日（19日）在社文平台发帖，指市民需注意，过关时仍须携带实体身份证。

相关新闻：

港珠澳大桥6.25推「无感e-道」 无须停步5秒即可过关 料5万人合资格申请

入境处推出全新「无感e-道」，首个试点将于本月25日，于港珠澳大桥香港口岸离境大堂启用。已登记市民可以全程无须停步、无需出示香港身份证或二维码，体验「无感通关」出境过程，全程仅需5秒。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲
影视圈
13小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
17小时前
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
2026-06-18 10:52 HKT
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
端午节2026︱6大龙舟赛事各区上演 即睇观赛攻略/最佳观赏位置 附长假期跨境交通安排
社会
2小时前
端午金多宝今晚进行搅珠，特设6,000万港元金多宝。
8000万六合彩︱端午金多宝搅珠结果出炉 头奖一注中派$7630万 即刻入嚟对冧巴！
社会
15小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
2026-06-18 10:00 HKT
湾仔京东MALL今日开幕！佘诗曼亲临撑场 市民大排长龙 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
湾仔京东MALL开幕即排长龙！佘诗曼亲临撑场 3万呎巨舖主打「土豪式」买电器 家电半价起+Apple手机全场9折
生活百科
23小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
2026-06-18 09:00 HKT
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
翁美玲恋爱史揭秘  香港初恋男友激罕曝光成大肚腩叔叔  外籍男友Rob有情有义
影视圈
3小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT