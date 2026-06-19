精准扶贫报告出炉  孙玉菡：弃用「贫穷线」聚焦三大目标群组  助解决「难愁困」问题

政府扶贫委员会昨日（18日）发表《香港精准扶贫成果报告》，指所有关键绩效指标（KPI）均已达成，部分更超越预期，同时未来政府不会再定义「贫穷」，以免社会因只注重单一数字而失焦。劳工及福利局局长孙玉菡强调，未来会全面改以多面向的「精准扶贫」策略，主动识别并针对性支援真正处于困难的群组。

孙玉菡今（19日）在电台节目表示，过往采用「贫穷线」纯粹是基于收入的一个统计概念，最大缺点是无法精准识别需要帮助的群组，他们需要甚么及如何协助，本港进入高龄化社会，许多长者都无工作收入，若纯粹以现金收入计算便会被界定为「贫穷」，但其实他们最需要的可能是生活照顾等其他支援，若纯粹以收入定义贫穷，就难以找出这些需要帮忙的群组，因此要改变方法，更精准地扶贫。当局已有许多相关的「兜底计划」，叠加一起就会更好。

精准扶贫成效不能单以金钱衡量

为更客观反映政府的扶贫力度，报告引入了国际通用的「社会资源价值分析」概念。孙玉菡解释，政府在教育、医疗、房屋及社福四大范畴有巨大且持续的投放，每年经常性开支涉及数千亿元，若将这些服务转化为市场价值，市民会更清晰政府的承担。例如，政府为每名儿童提供19年的教育资助，其价值高达250万元；而安排长者入住资助安老院舍，每月的资助额亦等同约两万元。

他指，今届扶贫委员会透过多面向的分析框架，锁定了三个最需要精准帮扶的目标群组，包括约11万户㓥房户，牵涉约20万人；单亲户约20万人；全长者户约70万人。帮助他们解决「难」、「愁」、「困」问题。精准扶贫的成效不能单以金钱衡量，而是著眼于减轻目标群组的「难」、「愁」、「困」感觉，减少他们困苦的感觉，提升他们的能力及自信心，例如共创明「TEEN」计划，帮助学员向上，走出眼前困境。

关爱队成功转介逾万长者

报告亦特别针对80岁以上的「全长者户」进行数据分析。结果显示，该群组中有高达56.9%拥有物业，且高达97%正在领取不同形式的政府现金津贴。这反映出隐蔽长者或独居长者的痛点并非财政困难，而是极大需要人际网络的照顾与情绪支援。他指，透过大数据主动识别隐蔽长者，关爱队已成功探访超过10万个全长者户，并从中发掘出有需要的个案，将超过10,000宗个案成功转介至相关社福机构跟进。

冀年底订出政商民配对平台细节

孙玉菡指，新的精准扶贫委员会成立后，会分析如何定点支援有需要人士。为了进一步整合社会资源，会再具体构思建立一个全新的资源配对平台，期望年底会有更多有关政商民配对平台的细节，相信政商民联手提供协助的力度会更大，更好地运用资源，帮助有特定需要的群体。

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