Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

体院办精英体育发展研讨会 探讨科技及AI驱动体育科研

社会
更新时间：22:33 2026-06-18 HKT
发布时间：22:33 2026-06-18 HKT

香港体育学院在中国香港体育联盟支持下，今日（18日）举办「精英体育发展新里程：驱动体育科研」研讨会，吸引运动科学及运动医学专家、教练及精英运动员等持份者出席。研讨会由体院主席邓竟成致辞，并由文化体育及旅游局体育专员蔡健斌与立法会议员霍启刚作主题演讲，剖析本港推进体育科研的优势，并交流人工智能等科技应用，协助运动员争取佳绩。

剖析本港体育科研机遇

在国家「十五五」规划及特区政府施政方针的引领下，体育科研对精英体育发展的角色愈趋重要。由体院主办、中国香港体育联盟支持的「精英体育发展新里程：驱动体育科研」研讨会，今日在体院举行，吸引运动科学及运动医学专家、教练和精英运动员等体育界不同持份者出席。

研讨会先由香港体育学院主席邓竟成致辞，并由文化体育及旅游局体育专员蔡健斌及立法会议员霍启刚作主题演讲，从国家及特区政府政策，以及国际趋势的角度，剖析香港在推进体育科研上的优势与机遇。

交流体育科技及AI应用 助运动员争取佳绩

随后举行的两场专题座谈汇聚了业界领袖、学者、教练和运动员。与会者就体育科技、人工智能及数据分析在训练、比赛及运动医疗上的应用展开深入交流，冀协助运动员提升竞争力，并在国际体坛上争取佳绩。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
乐悠咭2026优惠合集！19大长者必看折扣 惠康超市95折/KFC免费热饮/自助餐$78起
生活百科
13小时前
天文台取消所有暴雨警告 同一日内两度发黑雨 1998年以来首次
社会
5小时前
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
霍启山传结婚11月办婚礼 秘娶「最美妲己」娜然海南完婚 朱玲玲将再做奶奶？
影视圈
7小时前
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
黎芷珊否认出身富贵 罕谈姑丈何鸿燊因父早逝获眷顾 认因赌王帮助入TVB：收入稳定啲
影视圈
14小时前
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
李家鼎力数大新抱教唆借贷、抢名表 斥李泳汉夫妇冇羞耻心 房门被撬逼走李泳豪霸大屋
影视圈
5小时前
淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！
淘宝退货改制「本地退」变「HK可退」引关注! 官方退货仓每月限5次? 退款、运费有变！
生活百科
7小时前
房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份
房署晚上突击家访？公屋户疑被检举「今年第2次」网民提醒小心骗徒 1招分辨房署职员身份
生活百科
10小时前
04:01
星岛申诉王｜全港最平$16双拼烧味饭 老板不减料：只求伙计有粮出
申诉热话
15小时前
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
刘銮雄学霸儿子罕现身  刘子锋极靓仔高母吕丽君成个头  读星级学府学费令人咋舌
影视圈
2026-06-17 15:05 HKT
教育局宣布下午校学生停课。资料图片
暴雨‧持续更新｜公共服务最新消息 文锦渡口岸恢复所有清关服务 港铁早前关闭的车站出入口已重开
社会
5小时前