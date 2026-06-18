体院办精英体育发展研讨会 探讨科技及AI驱动体育科研

香港体育学院在中国香港体育联盟支持下，今日（18日）举办「精英体育发展新里程：驱动体育科研」研讨会，吸引运动科学及运动医学专家、教练及精英运动员等持份者出席。研讨会由体院主席邓竟成致辞，并由文化体育及旅游局体育专员蔡健斌与立法会议员霍启刚作主题演讲，剖析本港推进体育科研的优势，并交流人工智能等科技应用，协助运动员争取佳绩。

剖析本港体育科研机遇

在国家「十五五」规划及特区政府施政方针的引领下，体育科研对精英体育发展的角色愈趋重要。由体院主办、中国香港体育联盟支持的「精英体育发展新里程：驱动体育科研」研讨会，今日在体院举行，吸引运动科学及运动医学专家、教练和精英运动员等体育界不同持份者出席。

研讨会先由香港体育学院主席邓竟成致辞，并由文化体育及旅游局体育专员蔡健斌及立法会议员霍启刚作主题演讲，从国家及特区政府政策，以及国际趋势的角度，剖析香港在推进体育科研上的优势与机遇。

交流体育科技及AI应用 助运动员争取佳绩

随后举行的两场专题座谈汇聚了业界领袖、学者、教练和运动员。与会者就体育科技、人工智能及数据分析在训练、比赛及运动医疗上的应用展开深入交流，冀协助运动员提升竞争力，并在国际体坛上争取佳绩。