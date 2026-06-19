端午节│院舍推软餐糭及桌上爬龙舟游戏 让长暂者重温传统节日人情味



对不少长者而言，一只糭不单是应节食品，更承载著家庭团聚的珍贵回忆，然而，部分院友因吞咽或咀嚼能力下降，未必能够轻松享用传统糭子。为迎接今日(19日)端午节，基督教灵实协会辖下灵实胡平颐养院，将举办两场端午节主题活动，透过长者软餐鸳鸯咸甜糭、桌上爬龙舟游戏，以及创新科技陪伴服务，与院友一同感受节日欢乐，重温传统节日的人情味。

那份对团聚的期待和对家的回忆 依然深藏心中

103岁的梁妙玲婆婆捧著手中的软餐糭，闻著熟悉的糭叶香气，忆起往日与家人共度佳节的时光。她说，「以前端午节最热闹，一家人会围埋一齐包糭、睇龙舟。」岁月流转，生活环境改变，但每逢传统节日来临，那份对团聚的期待和对家的回忆，依然深藏心中。院舍今年特别准备长者软餐鸳鸯咸甜糭，让院友即使面对身体限制，仍然可以品尝熟悉的节日味道，在糭香之中重拾昔日回忆。

除了应节美食，院友亦会参与趣味十足的桌上爬龙舟游戏。大家分组合作、互相打气，在欢笑声中体验龙舟竞渡的热闹气氛。活动不仅为院友带来节日乐趣，更鼓励他们积极参与社交互动，保持身心活力。

治疗型机械伙伴PARO小海豹

节日的快乐，来自人与人之间的连结。在灵实胡平颐养院，这份陪伴亦延伸至日常生活之中。平日深受院友欢迎的PARO智能小海豹，将继续陪伴院友欢度佳节。作为治疗型机械伙伴，PARO能透过触摸感应和互动回应，为长者带来情绪支援和感官刺激。不少院友喜欢抱著小海豹轻抚互动，在陪伴之中获得安慰和欢乐。

另一边厢，AI童童机械人则透过对话、问答及互动活动，鼓励院友分享人生故事和节日回忆。有院友谈起儿时在河边观看龙舟竞渡的热闹场面，有人忆起母亲亲手包制的糭子味道。原本简单的互动，往往成为打开话匣子的契机，让长者重新投入交流和分享之中。



让院友感受到被关心 被陪伴和被重视



灵实胡平颐养院院舍经理袁丽华表示：「我们相信照顾长者不只是满足日常生活需要，更要关顾他们的情感、社交和心灵需要。端午节是一个充满回忆和人情味的节日，我们希望透过节庆活动、软餐服务以及创新科技应用，让院友感受到被关心、被陪伴和被重视，在院舍生活中继续享受节日带来的喜悦。」

95岁的院友关婆婆表示：「赛龙舟好好玩，一啲都唔攰，我仲赢了一次第一添!」 院友家属朱女士表示：「院舍的节日活动好丰富，端午、中秋、圣诞和新年都有相应的活动令院友可以感受到节日气氛，也回忆起过节的快乐，外出活动也好好，妈妈都很喜欢。」



