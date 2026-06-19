每日杂志‧人物志｜人道救援30年 难忘稚童问「哪里是吾家？」 助难民寻回身份认同与归属感 重拾有尊严生活

「看见孩子能拥有快乐的童年，那种满足感，是任何其他工作都无法比拟的。」世界宣明会所罗门群岛及瓦努阿图办事处总干事Asuntha Charles温柔而坚定地说。在长达数十年的人道救援生涯里，她走过战火纷飞的阿富汗、饱受饥饿与流离之苦的罗兴亚难民营，也踏足受海平面上升威胁的所罗门群岛；从协助当地孩子重返校园、推动气候韧性农业，并搭建平台让难民的声音直达政策制定者，她陪伴无数儿童与家庭渡过人生最艰难的时刻。明天是世界难民日，Asuntha呼吁各界持续关注难民处境，帮助他们重新回到正常及有尊严的生活。

投身人道工作逾30年，Asuntha先后参与多次大规模难民救援行动，当中包括罗兴亚危机（Rohingya crisis）。位于孟加拉的罗兴亚难民营是世界上规模最庞大的难民聚居地之一，2017年危机爆发时涌入70万人，如今在狭小地带已挤逾110万人。

Asuntha曾在当地工作多年，帮助过无数流离失所的家庭，但她说最难忘的，是与一名小女孩的对话。那天，女孩先问了她的名字，又好奇追问她来自哪里。当Asuntha回答完自己的名字及来自印度后，女孩沉默片刻，才轻声说：「如果你问我的名字，我可以告诉你；但如果你问我的国家，我不知道怎么回答。」

搭建平台让声音传予执政者

回忆起小女孩坐在难民营里，说着自己不属于这个世界上任何一片土地的一幕，Asuntha仍感触良多。从那时起，她深知人道救援不仅要提供食物、食水和住所等基本需要，亦需要帮助难民找回失去的身份认同与归属感。

相比孩子，长者对这种失落感体会更深。她叹言，他们一夜之间被逼离开家园，置身于不同文化及语言的陌生地方，不少长者坦言仍未能适应新的生活，担忧下一代没有教育及就业机会，却对一切无能为力。

Asuntha表示，要改变难民的处境，必须让他们的声音传到更远的地方，因此持续搭建平台，「让孩子们可以向政策制定者诉说，成为难民意味着甚么、他们的感受如何，以及正在寻找怎样的解决方案。」唯有执政者愿意聆听，难民追寻的才不只是生存，而是一个可以安心称之为「家」的未来。

对Asuntha而言，人道救援是一种深植于生命的信念——每个人都值得被看见、被珍视。而这份信念，源自她的母亲。

Asuntha探望一名来自罗兴亚难民营，梦想成为工程师、重建家园的男孩。 宣明会提供

「不被期待的孩子」不容易说放弃

作为家中第4个孩子，Asuntha尚未出生时，母亲便面临艰难抉择。医生曾警告继续妊娠可能危及性命，并建议终止怀孕，但母亲拒绝了，态度坚决，「绝不放弃孩子的生命。」所幸，最后母女平安，母亲之后亦常常与她开玩笑说，原本她是个「不被期待的孩子」，后来却成了「最珍贵的孩子」。

「如果她当时没有坚持，今天我就不会存在。」母亲的选择，不只给了Asuntha生命，更给了她一种永不言弃的处世态度，「每当为了坚持而奋斗时，我脑海中总会响起母亲的声音，所以我不会那么容易说放弃。 」

这份精神，亦悄悄渗入了她往后的每一个决定。她起初只是为了照顾年迈的父母，而选择单身；但随着岁月流逝，这份心意慢慢扩展，延伸至更远的地方。她笑道，「我觉得自己成为了一个能为众多孩子、长者与社区带来新生的人，我的生命因此变得更有意义。回首过去，我从不后悔对走上人道救援这条路。」

2000年，Asuntha到印度泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）内，考察受山崩影响的田地。 宣明会提供

去年起，Asuntha出任宣明会所罗门群岛及瓦努阿图办事处总干事。初到所罗门群岛，她就被当地所吸引，「可以看到蔚蓝的海水和周围的绿意。」然而，在这片美丽景色背后，气候变化正悄然改写岛民的生活。海平面持续上升、海水倒灌农地，昔日赖以维生的土地正被海洋逐渐吞噬；渔获减少，也令年轻人被逼离开家乡寻找工作。当家园慢慢消失，人们失去的不只是生计，更包括与土地相连的文化、身分和归属感。

她指出，这些因气候变化而被逼迁移的人，并不符合现行国际对难民的定义，因此难以获得相应保障与支援，「当战争结束，难民或许仍有机会返回家园；但当一座岛屿被海水吞噬后，这些人还能回去吗？」

助社区建立抵御气候冲击能力

面对逼在眉睫的危机，Asuntha与团队致力协助社区建立抵御气候冲击的能力，包括推广气候韧性农业、种植红树林减缓海岸侵蚀，并为当地儿童提供教育机会，以及成立储蓄小组，协助家庭累积资源应对灾害等。同时，她亦积极鼓励青年参与环境保育工作，透过教育及回收计划等方式，寻找更多以自然为本的解决方案。

尽管生活充满挑战，当地居民展现出的韧性却常令她动容。一次到外岛探访期间，海面因强风掀起巨浪，就连经验丰富的渔民都选择留在岸上。她却看见一艘小船在风浪之中缓慢前行，船上只有一名女孩，独自握着船桨，在翻涌的海浪间奋力向前。

在面对气候威胁的地区，居民所展现的韧性常令Asuntha动容。 宣明会提供

「我一直担心船会被浪打翻。」Asuntha道。她从岸边高处望去，小船显得格外渺小，却始终没有停下。最终，女孩成功穿越风浪，安全抵岸，「我当时在想，这个时代的年轻人拥有多么强大的决心和勇气。」世界不乏具备潜质的年轻人，她希望透过教育、培训和赋能，让他们成为推动社区和世界改变的力量。

近年香港亦面对高温及暴雨的气候挑战，Asuntha直言，改变不一定要从宏大的行动开始，例如随身携带水樽、减少使用空调、珍惜食物，都是每人力所能及的小事，「我们必须在气候灾难与日常生活中的小小牺牲之间取得平衡。」

她亦鼓励香港的年轻人善用本地的技术与创新能力，研发更多以自然为本的解决方案，并将这些知识与资源主动与面对气候危机的弱势地区分享。她坦言，很希望看到所罗门群岛与香港的青年有机会展开交流，让两地年轻人亲身看见彼此截然不同的生活现实，「这将会是一次具启发性的交流。」

寄语年轻人 做领袖须坚持信念

在人道救援领域深耕数十年，Asuntha Charles带领团队应对过不同的危机。对有志成为领袖的年轻人，她寄语要勇敢面对质疑、坚持信念，更重要的是认识自我，走出属于自己的领袖之路。

Asuntha不讳言，曾在一些削弱女性赋权的地区工作，亲身经历过领袖能力被质疑、被压制的处境。然而，每一次被否定，反而成为她更坚定前行的动力，「当有人说『你做不到』、『我们不会听你的』，那正是激发我决心去证明自己的时刻。」

她指出，领袖能力因人而异，建议年轻人需要根据思考、群体与抱负，去理解自己想成为怎样的领袖，而非照单全收他人的模式，只有建立清晰的自我认知，才能在外界质疑和批评中站稳脚步。

她形容，成为领袖的道路上从不平坦，荆棘在所难免，因此需要具备勇气、希望和永不放弃的精神，「你必须相信甚么是正确的，并始终如一地贯彻到底。」

过去12个月 食物援助分配被削减

根据世界宣明会与世界粮食计划署发表的2026年度难民研究，国际人道救援资助于2025年底减少40%，导致全球被迫流离失所家庭和寄居社区家庭中超过72%的需求未获满足，呼吁各国政府及非政府组织等支持。

研究结果显示，在过去12个月内，有54%受访家庭有接受食物援助，但37%的食物援助分配被削减，其中缅甸大跌40%，刚果民主共和国跌38%。在资助削减下，粮食不安全问题出现警示级别危机。平均超过55%家庭正面临严重粮食不安全，其中南苏丹和刚果民主共和国更分别有93.2%及83.4%家庭面临严重粮食不安全。

此外，有45.4%家庭在过去4星期，其家庭成员一日一夜没有进食，当中南苏丹和刚果民主共和国分别有91.5%及75.9%。粮食不安全对儿童更是首当其冲，程度较严重的家庭，其儿童陷于乞讨及童婚危机高出7倍。

记者：潘明卉