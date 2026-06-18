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将军澳医院造口手术事故 报告揭医生认错胃部为结肠 消息：院方考虑降职或不续约

社会
更新时间：22:28 2026-06-18 HKT
发布时间：22:28 2026-06-18 HKT

将军澳医院一名85岁患结肠癌女病人进行横结肠造口手术，约3周后进行紧急电脑扫描，始发现造口位置在胃部，而并非预定的横结肠位置，病人于同晚离世。消息人士表示，由于将军澳医院外科部门管治不佳、事故屡现，未来医院会重整架构，直接「灭咗」院内的外科部门，改由九龙东医院联网直接接管。

消息：院方或将涉事副顾问级外科医生降职或不续约

消息人士又指，涉事医生是一名副顾问级的外科专科医生，其技术、态度亦存在问题，医院或会考虑将其降职或不续约等，亦会将个案转医委会，坦言会「有嘢要孭」。

揭手术中误将胃部当横结肠处理

将军澳医院发言人今日（18日）公布早前一宗涉及造口手术的医疗风险警示事件根源分析报告，在详细调查事件成因后作出结论，指外科医生在分辨腹部器官结构时出现确认偏误，在手术中错误将胃部当作横结肠处理，并连接造口，手术中亦未采取进一步措施核实。

此外，报告指病人在转院前两日，医护人员未有察觉造口输出量已有上升趋势，按原定计划将病人转往接受康复治疗；负责康复治疗的医护人员，对于刚完成造口手术的病人，缺乏相关照顾经验；外科与康复治疗团队之间沟通不足，未有适时监察及确认病人造口输出量的异常情况，以致未有重新评估和及早介入。  

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将军澳医院一名85岁患结肠癌女病人进行横结肠造口手术，发现造口置于胃部而非横结肠。资料图片
将军澳医院一名85岁患结肠癌女病人进行横结肠造口手术，发现造口置于胃部而非横结肠。资料图片

委员会建议检视外科部门临床管治

院方表示非常重视事件，早前已将个案转交死因裁判官跟进，并将事件列为医疗风险警示事件，成立根源分析委员会详细调查事件成因。医院病人关系组已联络病人家属详细解释报告结果，再次向他们致歉，并会继续为家属提供所需协助。

根源分析委员会提出改善建议，包括检视外科部门的临床管治，特别是负责督导有关手术的外科专科医生，在手术过程中所作的临床决定，以及在术后将出现不寻常临床情况的病人，转往内科复康设施治疗的安排；术后病人在转往接受康复治疗后，应加强外科团队在治疗过程中的参与；及制订机制，安排造口专科护士为刚完成造口手术病人进行评估，妥善记录病人摄取水份及造口输出量，确保病人的临床情况得以适时向外科团队报告。  

院方表示，接纳报告建议，并已实行有关改善措施，提升病人安全，包括检视手术决策、转院安排及跨团队沟通的临床管治机制；造口专科护士评估刚接受造口手术病人的制度亦已标准化，并加强与外科团队的沟通。院方亦正采取措施重组将军澳医院外科部门的临床管治及管理架构，会成立联网外科部门进一步加强管治，提升病人安全。医院亦会按既定人事程序作出跟进，会进一步检视有关医生的专业水平，如有需要会转交香港医务委员会跟进。院方已向医管局总办事处提交报告。

三周后始揭发医疗失误

一名患有阻塞性乙状结肠癌的85岁女病人，于今年2月7日在将军澳医院进行横结肠造口手术，以缓解肠阻塞情况。病人于手术后入住深切治疗部及外科病房接受监察，并于2月16日转往灵实医院接受康复治疗，其间病人维生指数一直稳定，但造口出现较高输出量。及至3月1日，病人出现血压低及心跳加速，于3月2日转回将军澳医院外科病房接受治疗及紧急电脑扫描，显示病人的造口位置处于胃部，而并非预定的横结肠位置。病人其后情况恶化，家属与医护人员商讨后，同意不为病人进行心肺复苏术，病人于3月3日晚上离世。

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