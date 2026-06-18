黑雨︱大西北暴雨早已水浸 网民轰预警滞后：今朝唔挂𠵱家求其挂 打工仔家长全部「半天吊」

香港天文台今日（18日）中午12时55分、午膳时间发出黑色暴雨警告信号，当时「大西北」已经严重水浸，发出时机引起一众市民愤怒，涌到天文台社交平台狂轰其预警严重滞后，令众多打工仔与学生在早晨出门时已被暴雨淋湿，准备「放lunch」才发出黑雨信号，直斥「今朝唔挂，而（𠵱）家求其挂，搞到大家啲时间半天吊」，甚至有家长担心子女放学安排，批评天文台完全没有做好灾害预警。

网民：元朗落到世界未日咁

今早香港大西北地区出现严重水浸，包括屯门、元朗、天水围、洪水桥及打鼓岭等，网民形容「元朗落到世界末日咁」，屯门亦园路甚至有汽车被淹没，但天文台直到中午12时10分才悬挂红色暴雨警告信号，45分钟后改发黑色暴雨警告信号。

天文台Facebook的黑色暴雨警告信号帖文，共有300多则回应，当中大部分网民炮轰天文台在午膳期间才挂黑雨，令打工仔及家长极度不满：「今朝劲大雨未挂反（返）左工，成身湿晒就甘（咁）湿住工作，有啲户外工作嘅人仲惨，湿住系户外做野（嘢）」；「正！等大家食完饭返到公司先挂！迫打工仔留佢系（喺）公司」；「小朋友全部都要饿住个肚嚟等你转黄色警告？」；「市民翻工，学生放学，先嚟挂黑！真有你的！！！！！！火都嚟埋！」

天文台解画暴雨警告时机

就暴雨警告的悬挂时机，天文台曾于今年5月一篇天气随笔《谈谈暴雨警告及局部地区大雨》解画，指天文台发出天气警告会「以科学为基础」，根据雨区发展趋势及动向、香港普遍的雨量，以及相关风险等因素作全盘考量，并不会以特定地理区域（例如市区或新界）作准则。

若个别地区雨势特别大，但雨势未扩展至香港广泛地区，天文台会透过「局部地区大雨提示」列出受影响地区及雨量，提醒市民有关地区可能因大雨引致水浸，及早采取防御措施。

天文台又指，这类「部分地方大雨、有些地方雨势不大」的情况，在暴雨天气中并不罕见，因为香港虽然面积不大，但地形相当复杂，山脉、海岸线、城市环境，加上不同天气系统的移动和发展，都会影响雨区的形成、强度、影响范围和持续时间。即使同一场暴雨，不同地区的雨量也可以有很大差别。天文台非常理解当市民身处的地点不同时，对同一个暴雨警告的感受亦会有所不同。