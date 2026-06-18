精准扶贫报告出炉 逾七成受惠者感满意 消息人士：未来不再定义「贫穷」免标签有需要人士

政府扶贫委员会今日（18日）发表《香港精准扶贫成果报告》，全面回顾及总结本届政府在「精准扶贫」工作上的核心目标、策略与阶段性成效，并分析教育、医疗、房屋及社福等措施如何发挥扶贫、脱贫及防贫作用。针对「㓥房」住户、单亲住户以及全长者住户，政府推出一系列具针对性的精准扶贫项目，以提升他们的归属感、获得感与幸福感。政府消息人士表示，未来将不会再定义「贫穷」，指不想标签有需要人士做「穷人」。

精准扶贫项目达KPI 逾七成受惠者感满意

《报告》指由大学研究团队分析「精准扶贫」工作成效，表示所有关键绩效指标（KPI）均已达成，部分更超越预期。《报告》指出，「共创明『Teen』」计划、「社区客厅试行计划」、「在校课后托管服务计划」三个项目均有逾七成学员、受惠人士感到满意。

当中，完成「共创明『Teen』」的学员中，不少于70%在提升个人发展和正向思维方面取得进步；在使用「社区客厅」设施后，也有多于70%会员感到生活空间、社区归属感及人际网络得到提升；此外，不少于70%的受惠学童在完成「在校课后托管服务计划」后，表示计划提供更适切的照顾及学习支援，以及多于70%受惠家长或监护人表示计划有助减少照顾儿童的压力，让他们可考虑寻找或外出工作。

自「地区服务及关爱队伍—支援长者及照顾者计划」推出至今年3月底，关爱队在计划下已探访或接触逾10.9万名有需要住户，提升尤其是长者的幸福感。当中，关爱队在了解住户所需后，作出超过1.36万宗服务转介，亦有超过3,500个住户经转介安装「平安钟」并获得资助。另外，关爱队已探访超过34,900个高风险坐户，及转介逾2,400宗个案至社署服务单位。

精准扶贫取代「贫穷线」更能针对性扶贫

《报告》指出，政府2022年正式宣布采用「精准扶贫」策略，取代以往单纯依赖「贫穷线」的做法，将有限的资源投放在帮助最有需要的人士，针对不同目标群组的需要，以达致扶贫、脱贫及防贫的目的。

政府消息人士解释，政府认为以往的「贫穷线」有局限，难以解释需支援人士面对的问题，希望按其实际需要提供精准支援，包括医疗、住宿空间等支援，而不单限于经济需要，形容「唔会纠结喺个『贫』字」，将『贫』字拉阔少少，意思系『困难』所在」。

消息：拟再增一目标群组 最快年内推出

消息人士表示，若将「贫穷线」与现时安排双轨并行亦「无话唔得」，但担心设立明确界线容易被焦聚，影响社会焦点，认为政府现时对于「贫穷」无意设立特定标准。消息人士又透露，政府正考虑再增添一个精准扶贫的目标群组，最快或会于今年内推出。

普惠措施方面，政府消息人士解释，政府每年投放于教育、医疗衞生、社福等方面的经常性开支占政府整体经常性开支达6成，希望将住户得到的社会资源量化，分析「政府代家庭承担的开支」，供政府、社会参考。例如一个居于出租公屋，并正领取长者生活津贴的双老家庭为例，政府估计每月的「家庭所得资源」总值就达24,500元。

消息人士又提到，政府未来会透过数据，识别最需要帮助的群体，提供针对去的综合支援，并预计会于今年下半年设立配对平台，促进商界资源与民间社福项目对接。

估算育有中学生的3人家庭 每月能获总值$2.2万社会资源

除精准扶贫项目，《报告》亦审视政府四大宏观政策措施的扶贫、防贫及脱贫效应，包括教育、医疗、房屋、社会福利，既发挥「造血赋能」作用，亦提供「兜底保障」的安全网。《报告》估算四大范畴为受惠住户所带来的每月平均收入。以育有一名就读资助中学学生的3人家庭为例，在医疗、教育和房屋三方面所获得的资源总值约平均每月22,000元；以两名居住公屋并正领取「长生津」的双老家庭为例，每月平均家庭所得资源总值则约24,500元。

政府：未来扶贫策略将转向主动识别与精准介入

政府强调，未来的扶助策略将不局限于传统被动的「接济」，而是转向主动识别与精准介入。面对人口老化及日益复杂的社会挑战，政府将进一步深化政、商、民三方协作机制，结合科技应用与管理创新，为基层群体建立更稳固的社会资本。政府期望借此《报告》向社会清晰说明，香港的扶助弱势方向将更具针对性及前瞻性，凝聚各界力量共筑幸福香港。

记者：伍万庭

摄影：汪旭峰