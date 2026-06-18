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午膳期间发黑雨应否返公司？邓家彪教路：隔两条街应留安全地方

社会
更新时间：16:23 2026-06-18 HKT
发布时间：16:23 2026-06-18 HKT

天文台在今午（18日）12时55分发出黑色暴雨警告信号，网上社交平台有不少网民讨论，如在餐厅午膳时遇上黑雨，应否返回办公室或工作场所。工联会立法会议员邓家彪表示，需视乎雇主与雇员有否就极端天气制定合理且详细的守则，他举例指，如果午膳餐厅与工作场所有一定距离，如「隔左两条街，要淋雨」，则应留在安全场所。他强调若雇主因员工遵守守则而作出不合理惩处，劳工处应介入处理。

促及早商讨详细守则 厘清返回办公室安排

邓家彪指出，具体安排需要视乎雇主有否与员工沟通详细的守则。他举例指，若雇员在商场楼上商厦办公室工作，而员工在商场内的餐厅午膳，理应可以返回办公室。然而，若用膳地方距离餐厅或办公室很远，如相隔两至三条街，在劳工处指引下，雇员则应该留在当时身处的安全地方。他强调，指引并非让打工仔或劳工不工作，而是为了确保他们身处安全的地点。

员工尽责返回公司发生任何意外 应属于工伤

在工伤责任方面，邓家彪表示，若员工非常尽责返回公司，在工作期间或返回工作场所途中发生任何意外，亦应属于工伤，由公司负责。他建议雇主应及早与雇员探讨并商讨详细的守则。

员工遵守指引若遭无故解雇 劳工处应介入

邓家彪强调，如果员工遵守极端天气下的劳工守则，而雇主有任何不良或不合理的举动，如发出警告或无故扣薪等，即属雇主问题，劳工处应该介入处理。

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