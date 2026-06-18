黄廷方慈善基金办《给阿嬷的情书》放映会 邀逾800名青少年及基层市民免费观影

《给阿嬷的情书》今日（18日）正式全球上映，黄廷方慈善基金举办多场观映会，并联同大湾区家园青年公益基金及香港—东盟协会，邀请逾800位本地青少年、基层家庭及在港东南亚社群，前往奥海城the sky免费观影，透过社区放映促进世代及社群之间的交流。

《给阿嬷的情书》透过细腻的日常片段，描绘跨世代之间的情感连系，呈现华人社会重情重义的一面。该片自内地上映以来口碑不俗，不少观众表示内容朴实动人，令人产生共鸣。

黄廷方慈善基金联同大湾区家园青年公益基金及香港—东盟协会邀请逾800位巿民，包括本地青少年、基层家庭、东南亚社群，于奥海城the sky 免费观赏电影《给阿嬷的情书》，期望透过社区放映促进不同世代及社群之间的交流。

以「侨批」为主线 展现深厚家庭连系

电影以「侨批」作为故事主线，带出海外华侨对家乡与亲人的牵挂，同时呈现家庭关系与文化记忆的延续，凝聚海内外侨界共识。该片于内地上映后口碑与票房俱佳，相关题材亦引起不少观众共鸣。有观众表示，片中细节非常贴近生活，例如长辈的日常叮咛及一餐一饭，均能令人重新反思与家人之间的关系。

黄永光盼将关怀延伸至社区

黄廷方慈善基金董事黄永光表示，《给阿嬷的情书》以细腻手法描绘人与人之间的情感，也呈现家庭与文化在日常生活中的分量。他指出，作品带有鲜明的地方色彩，同时也能触动不同背景的观众。

黄永光认为，在忙碌的城市生活中，这类作品能让人放慢步伐，重新思考与身边人的关系。虽然彼此的文化背景不同，但对亲情的重视和体会是相通的。基金会希望透过是次活动，让不同社群一同欣赏这部作品，促进彼此交流与理解，并将关怀暖意延伸至社区之中。