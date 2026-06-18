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黑雨｜渠务署确认8宗水浸报告 出动紧急应变队及「龙吸水」

社会
更新时间：16:07 2026-06-18 HKT
发布时间：16:07 2026-06-18 HKT

天文台今日（18日）发出黑色暴雨警告信号及新界北部水浸特别报告，渠务署紧急事故控制中心于中午12时10分启动，并派遣超过110队紧急应变队伍处理水浸报告，其中新界北部及屯门，尤其是元朗、新田及牛潭尾、上水、打鼓岭、亦园路一带受大雨影响。截至下午2时30分，渠务署共确认8宗水浸报告，分别位于新田永平村、坪𪨶李屋、粉锦公路、屯门法院、坪𪨶塘坊村、上璋围、流浮山辋井村及屯门亦园路。

渠务署紧急应变队伍派出强力排水机械人「龙吸水」，已经完成清理位于屯门法院及新田永平村的水浸个案，现正全力处理其他水浸个案。渠务署呼吁市民应留意暴雨所带来的风险，及早做好防御措施，并呼吁居住水浸风险较高地区的市民及早迁离居所或到庇护中心暂避。

渠务署在强力排水机械人「龙吸水」的协助下，已经完成清理位于屯门法院及新田永平村的水浸个案。fb「下水水」专页图片
渠务署在强力排水机械人「龙吸水」的协助下，已经完成清理位于屯门法院及新田永平村的水浸个案。fb「下水水」专页图片
渠务署在强力排水机械人「龙吸水」的协助下，已经完成清理位于屯门法院及新田永平村的水浸个案。fb「下水水」专页图片
渠务署在强力排水机械人「龙吸水」的协助下，已经完成清理位于屯门法院及新田永平村的水浸个案。fb「下水水」专页图片

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