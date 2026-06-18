天气｜天文台料端午有几阵骤雨 下午部分时间有阳光 周日起连续4日33℃

天文台预料随著位于西北太平洋的副热带高压脊向西伸展，未来一两日广东骤雨逐渐减少。根据天文台9天天气预报，明日(19日)端午节气温介乎27至31度，有几阵骤雨，下午部分时间有阳光。另外，周日(21日)起至星期三(23日)最高气温升到33度。

根据天文台9天天气预报，明日端午节大致多云，有几阵骤雨。初时局部地区有雷暴。下午部分时间有阳光；而周六(20日)最高气温32度，最低气温28度，部分时间有阳光及炎热，有一两阵骤雨。

天文台又预料下周初至中期华南天气酷热，天色普遍晴朗。预料偏南气流会在下周后期为广东沿岸带来几阵骤雨。周日(21日)至周三(24日)最高气温升到33度，最低气温28度，其中周日早上局部地区有骤雨。日间酷热。周一(22日)及周二(23日)大致天晴。日间酷热。

下周三(24日)至周六(27日)都有骤雨，其中下周三部分时间有阳光，局部地区有骤雨。日间酷热。周四(25日)部分时间有阳光及炎热，有一两阵骤雨。气温介乎28至32度；下周五同样气温介乎28至32度，短暂时间有阳光及炎热，有几阵骤雨。下周六最高气温稍降一度至31度，大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光。

