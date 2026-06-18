8000万六合彩︱端午金多宝今晚搅珠 即睇近期最旺号码及投注站

六合彩端午金多宝今晚（18日）搅珠，特设6,000万港元金多宝，幸运儿若以10港元一注独中，估计头奖基金可获高达8,000万港元。截止售票时间为今晚9时15分。

16及24号最热门 复式奖券屡中头奖

近5次的端午金多宝中，搅出次数最多的号码是16及24，均被搅出过3次，6、13、26、30、42、44则各被搅出了2次。另外，在今年的4个金多宝中，有4位幸运儿以复式奖券中头奖。

10大幸运投注站 屯门市广场最旺

马会早前公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。