8000万六合彩︱端午金多宝今晚搅珠 即睇近期最旺号码及投注站
更新时间：14:56 2026-06-18 HKT
发布时间：14:56 2026-06-18 HKT
发布时间：14:56 2026-06-18 HKT
六合彩端午金多宝今晚（18日）搅珠，特设6,000万港元金多宝，幸运儿若以10港元一注独中，估计头奖基金可获高达8,000万港元。截止售票时间为今晚9时15分。
16及24号最热门 复式奖券屡中头奖
近5次的端午金多宝中，搅出次数最多的号码是16及24，均被搅出过3次，6、13、26、30、42、44则各被搅出了2次。另外，在今年的4个金多宝中，有4位幸运儿以复式奖券中头奖。
10大幸运投注站 屯门市广场最旺
马会早前公布，「最幸运投注处」易主，中环士丹利街投注处保持长达32年的纪录被中断，由屯门市广场投注处以48次中头奖次数，登上10大幸运投注站之首。
|场外投注站
|地址
|头奖次数
|1
|屯门市广场
|屯门市广场第三期地段277号地下
|48
|2
|中环士丹利街
|中环士丹利街10-12号地下至三楼2号舖
|47
|3
|荃湾青山道
|青山公路 - 荃湾段 300-350 号，荃锦中心地下B2舖
|41
|4
|尖沙咀汉口道
|尖沙咀汉口道39-41号麦仕维中心地下
|41
|5
|上环干诺道西
|上环干诺道西3号亿利商业大厦地下D - F及G1舖
|41
|6
|观塘广场
|观塘开源道68号观塘广场地下G15,M20,116号舖
|37
|7
|九龙湾德福
|九龙湾宏开道16号德福大厦二楼4号舖
|36
|8
|大埔广场
|安泰路1号大埔广场地下商场七号舖
|35
|9
|上水石湖墟
|上水石湖墟新丰路134-140A号A地下
|35
|10
|大埔广褔道
|广褔道158-172号大埔商业大厦地下
|30
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