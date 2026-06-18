黑雨．交通消息｜港铁关闭深水埗、彩虹及黄大仙等站部分出入口
更新时间：14:08 2026-06-18 HKT
发布时间：13:57 2026-06-18 HKT
发布时间：13:57 2026-06-18 HKT
天文台今午（18日）12时55分发生黑色暴雨警告，港铁宣布，由于天气情况恶劣，部份车站出入口暂时关闭。
【14:05】
因路面有积水/水浸，驾驶⼈⼠途径以下路段时请⼩⼼驾驶：
新界
–古洞路近古洞北路
–粉锦公路近安圃村
–坪𪨶路近莲麻坑路
–唐人新村交汇处
以下巴士服务已受影响:
九巴:第B1、76K、77K、79K、268C及269D线
现时上址交通繁忙。
以下路段的交通仍然繁忙：
- 朗天路(往天水围方向)近朗天苑
驾驶人士行经上述路段敬请忍让及小心驾驶。
以下路段的交通现已恢复正常:
- 元朗公路(往屯门方向)近朗天路
西九龙站C出入口暂时关闭
由于天气情况恶劣，香港西九龙站C出入口暂时关闭，请使用其他出入口。
高速铁路服务维持正常。
【13:40】港铁宣布，由于天气情况恶劣，部份车站出入口暂时关闭，包括深水埗A2出口、彩虹A出口、黄大仙B3出口及鲗鱼涌A出口，关闭期间，乘客需使用其他出入口。
【13:30】城巴表示正密切留意各区路面及交通情况，目前巴士服务大致维持正常。
个别路线正实施特别交通安排，详情如下：
加强服务：因应小巴停驶，B7号线正加强服务疏导香园围口岸往返粉岭站的乘客
暂停服务：H1怀旧之旅、H2文化之旅、H3/H4海岸之旅
【13:28】运输署指因路面有积水 / 水浸，驾驶⼈⼠途径以下路段时请小心驾驶：
新界
–古洞路(来回方向)近古洞北路
–粉锦公路(来回方向)近安圃村
以下巴士服务已受影响：
九巴：第77K线
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