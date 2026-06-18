暴雨．交通消息｜港铁重新开放早前关闭的车站出入口

天文台今午（18日）12时55分发生黑色暴雨警告，港铁宣布，由于天气情况恶劣，部份车站出入口暂时关闭。

【15:26】港铁重新开放早前关闭的车站出入口。

【14:05】

因路面有积水/水浸，驾驶⼈⼠途径以下路段时请⼩⼼驾驶：

新界

–古洞路近古洞北路

–粉锦公路近安圃村

–坪𪨶路近莲麻坑路

–唐人新村交汇处

以下巴士服务已受影响:

九巴:第B1、76K、77K、79K、268C及269D线

现时上址交通繁忙。

以下路段的交通仍然繁忙：

朗天路(往天水围方向)近朗天苑

驾驶人士行经上述路段敬请忍让及小心驾驶。

以下路段的交通现已恢复正常:

元朗公路(往屯门方向)近朗天路

西九龙站C出入口暂时关闭

由于天气情况恶劣，香港西九龙站C出入口暂时关闭，请使用其他出入口。

高速铁路服务维持正常。

【13:40】港铁宣布，由于天气情况恶劣，部份车站出入口暂时关闭，包括深水埗A2出口、彩虹A出口、黄大仙B3出口及鲗鱼涌A出口，关闭期间，乘客需使用其他出入口。

【13:30】城巴表示正密切留意各区路面及交通情况，目前巴士服务大致维持正常。

个别路线正实施特别交通安排，详情如下：

加强服务：因应小巴停驶，B7号线正加强服务疏导香园围口岸往返粉岭站的乘客

暂停服务：H1怀旧之旅、H2文化之旅、H3/H4海岸之旅

【13:28】运输署指因路面有积水 / 水浸，驾驶⼈⼠途径以下路段时请小心驾驶：

新界

–古洞路(来回方向)近古洞北路

–粉锦公路(来回方向)近安圃村

以下巴士服务已受影响：

九巴：第77K线