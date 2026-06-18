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居屋业主9月起可免补价出租单位予白表人士 名额3000个另须缴「出租准许费」

社会
更新时间：13:50 2026-06-18 HKT
发布时间：13:50 2026-06-18 HKT

房委会资助房屋小组委员会今日（18日）举行闭门会议，讨论两项涉及资助出售房屋的新措施，包括「长者楼换楼计划」及将「未补价资助出售房屋出租计划」扩展至合资格白表人士，两项计划预计于今年9月推出。房委会资助房屋小组委员会主席张仁良预料，房屋出租计划的「出租准许费」大约为2000至3000一个月。

张仁良表示，会议通过了上述两项计划，计划是希望打破未补价资助出售单位出租和出售的限制，活化现有房屋资源。计划由香港房屋协会管理，9月接受申请。

出租准许费由2000元至3000多元不等

「未补价资助出售房屋出租计划」容许合资格业主，在毋须补地价的情况下，将单位出租予合资格白表申请者，业主须缴交「出租准许费」。张表示，费用参考市场同类型的单位租金数据，一般而言即主要为甲类和乙类的小单位，再加上评估分数去计算。他表示，根据当局计算出来的结果，新界一般每月2000多港元准许费，市区一般为3000多港元。

不认同收费影响出租意愿

他强调，收取准许费是因为这批资助房屋未补地价，当局是希望将政府补助的部分收回。至于收费是否会影响市民循正规渠道出租的意愿，他认为不会，因为过去几年也有一些个案，成功检控了非法出售资助单位的业主，这些业主须承担法律责任，包括罚款或监禁。所以计划是让业主名正言顺，补上应补的地价，让他们能够合法出租，不用担惊受怕。

合资格参加计划单位达36万个

至于若试行期发现出租计划有租金高企的状况发生，政府是否会考虑设立干预机制，张表示，计划有3000个出租名额，市场上单位供应量多了，肯定对租金水平有所帮助。同时，合资格参加计划的单位有36万个，之后亦会审视是否需要改变计划名额数量，计划的参与程度和审批程序等。至于未来是否有优化方法，会交给小组委员会后续讨论，如有任何优化方案，会和大家分享，并指会九月内会尽快开展计划。

张仁良指，计划希望能增加资助房屋的流通量，业主虽然要给一些费用给政府，但认为费用和可以获得的租金相比，不算太贵；同时，对于白表申请人来说，这也是一个租金相对低廉的好选择。他强调，在整个过程里面，当局希望提供多一些选择给租客和业主，市民是可以选择也可以不选择的。

至于「长者业主楼换楼计划」，他表示，若长者参加计划卖楼后，没有买到单位，长者就需要自己和新业主沟通何时交楼，或者自行安排住处等等。他认为这个安排「so far so good」（目前为止一切良好）。

记者：周育莹

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