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六旬汉涉持刀恐吓家访房署职员 事主称闻被告扬言「信唔信我用把刀剁死你！」感惊吓

社会
更新时间：13:28 2026-06-18 HKT
发布时间：13:28 2026-06-18 HKT

六旬保安员涉今年初在葵盛东邨，持刀恐吓上门家访的房屋署男职员，被控刑事恐吓罪。保安员否认控罪，案件今于西九龙裁判法院开审。房署男职员忆述当日查核有否滥用公屋的情况询问被告家中情况，期间被告突然情绪激动，将职员推出单位，职员逃跑时见到被告挥舞菜刀，扬言「信唔信我用把刀剁死你！」等。

66岁被告杨义亮被控于2026年1月27日，在香港新界葵涌葵盛东邨盛国楼某层走廊威胁男子李东阳会使其人身遭受损害，意图使他受惊。

房署职员闻被告说「信唔信我用刀斩你」感惊吓

房署房屋事务主任李东阳供称，当日与大厦一名姓陈的保安员一同上门，查核户籍资料及调查有否滥用公屋。李展示委任证后被告让李进入单位，访查期间李问及睡房的床铺，随即被告情绪激动，扯著李的衣袖将他推出单位。李直言当时「好惊啰，下意识调头就走」。

房署房屋事务主任李东阳（男）。雷璟怡摄
房署房屋事务主任李东阳（男）。雷璟怡摄

李东阳续忆述他逃往电梯大堂，听到保安表示被告拿刀，并著李小心。李转身见到被告上下挥舞菜刀，扬言「查乜家宅」、「信唔信我用把刀剁死你！」及「信唔信我用把刀斩你！」。李当时感到很惊吓，担心人身会受伤害。他进入电梯前听到保安员叫被告冷静，李逃至地下大堂并到办公室报警，而保安员则抄下水电表。

案件编号：WKCC546/2026
法庭记者：雷璟怡

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