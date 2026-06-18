逾六成人撑立法禁16岁以下用社交媒体 家长支持率达七成六 团体促政府研立法可行性

随著海外多国相继推动限制青少年使用社交媒体，本港儿童网络安全议题备受关注。新青年论坛联同香港家长协进会及两岸汇智于今日（18日）发布一项民意调查，结果显示当中约6成市民认同立法限制16岁或以下儿童及青少年使用社交媒体，有子女的家长群体更高达76.3%。

网瘾及欺凌成最大隐患

民意调查成功访问了686名18岁或以上市民。观塘区议员邓咏骏表示，有高达70.1%市民认为使用社交媒体对青少年的精神健康会带来「非常大」或「几大」的影响。同时，有70.6%市民预期青少年会在社交媒体平台上遇到个人安全风险。整体而言，市民最关注的两大风险分别为「网络成瘾影响日常生活及学业」（25.0%）及「网络欺凌同骚扰」（24.8%）。

新青年论坛联同香港家长协进会及两岸汇智于今日发布，有关儿童及青少年使用社交媒体的民意调查。

调查显示当中约6成市民认同立法限制16岁或以下儿童及青少年使用社交媒体，有子女的家长群体更高达76.3%。

年轻一代倾向反对立法

香港家长协进会主席梁雄光表示，虽有6成市民认同立法限制16岁或以下儿童及青少年使用社交媒体，但不同世代对立法的取态有所差异。40至49岁或以上的受访者，约7成倾向支持立法；然而，18至29岁的年轻受访者，高达51.7%倾向不支持立法，反映出年轻一代更崇尚网络行为自主，倾向不认同透过立法禁止或限制形式应对网络的潜在风险。

梁雄光续指，对比澳洲及英国分别达77%及78%的立法支持度，香港市民整体的支持度（61.8%）相对较低，反映本港市民对此议题尚未达成广泛共识。

促政府尽快进行公众咨询

元朗区议员谭德开表示，在保护青少年免受不良资讯侵害的责任归属上，最多受访者（31.5%）认为「社交媒体平台」需承担最主要责任，其次为「父母」（26.8%）。在各项相对软性的防成瘾措施中，58.1%市民认为「要求社交媒体平台提供更好的家长安全工具」最有帮助。

至于立法限制16岁以下儿童及青少年使用社交媒体，需收集孩子的真实个人资料，政府可以如何释除大众对「实名制」可能导致私隐外泄的疑虑。谭德开回应指，相关的保护责任可分为三方面：第一，社交媒体平台承担主体责任，确保能妥善保管未成年人甚至成年用户的个人资料；第二，家长亦有责任，可运用监管软件的权限，审视子女使用社交媒体的时数及确保其网络安全；第三，政府及相关机构有责任做好宣传教育，令孩子明白「限制」并非等于「反对」，并促请政府尽快就立法事宜展开公众咨询。

最后，主办机构建议政府推动业界订立《指引》，鼓励平台提供更完善的家长管控功能，强化家长把关网络安全风险的「守门人」角色。同时，呼吁政府总结已立法国家的经验，著手开展本地立法的可行性研究，并在推动政策时多倾听青年人声音。

记者、摄影：陈耀霆

