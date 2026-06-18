黑雨‧持续更新｜公共服务最新消息 文锦渡口岸因暴雨水浸 暂停旅客及货运清关服务

天文台预料，与活跃偏南气流相关的强雷雨区正影响广东沿岸。天文台在今日（18日）中午12时55分发出黑色暴雨警告信号。其后在下午3时05分发出红色暴雨警告信号，及在下午3时40分改发黄色暴雨警告信号。

【16:00】特区政府接获深圳有关当局通知，文锦渡口岸因暴雨引致口岸区域积水，部分设施水浸，为保障旅客及设施安全，口岸需暂时停止旅客及货运清关服务，直至另行通知。

跨境旅客和车辆可使用其他陆路口岸往返内地，并应在起程前预早计划行程及了解最新的交通及公共运输服务情况。特区政府会灵活调配人手，疏导各口岸交通及人流。

特区政府会继续与深圳当局保持紧密沟通及协调口岸最新情况。

【15:27】司法机构宣布︰黑色暴雨警告讯号已经取消。高等法院的律师认许申请及裁判法院的星期六聆讯会如期于6月20日（星期六）进行。

原定于今日（18日）出庭而受黑色暴雨警告讯号影响的人士，包括陪审员，须于下一个工作天（6月22日）上午9时30分到达法庭。

法院／审裁处的登记处及办事处于办公时间内会照常办公。法庭使用者亦可如常透过综合法院案件管理系统，使用个别法院／审裁处登记处已推行的电子服务。

预计6月22日前往法院的人士众多，法庭使用者应提早抵达法院大楼，尤其是在早上和午饭后的繁忙时段。

【15:11】社会福利署宣布，红色暴雨警告信号已经生效，所有提供幼儿中心、邻里支援幼儿照顾计划及学前儿童或小学生课余托管服务的单位、长者服务中心、日间学前康复服务单位及包括综合职业康复服务中心、综合职业训练中心及展能中心在内的日间康复服务单位，在其正常办公时间内会继续开放。市民如有需要，可以联络有关中心及服务单位，安排子女或家人安全回家。

【15:11】运输署宣布，由于黑色暴雨警告信号已经取消，各驾驶考试中心将于其取消后约两小时内恢复办公。运输署会因应天气及路面情况逐步回复进行所有驾驶考试，并弹性处理。考生如有疑问，可致电相关驾驶考试中心（路试）或驾驶考试排期事务处（笔试）查询。因应较早时受恶劣天气影响而取消的驾驶考试，受影响考生将获个别通知另定的考试日期。

已预约车辆检验服务的市民，如在黑色暴雨警告信号生效期间，或其取消后两小时内未能出席，可于明天重新预约服务。

另外，已预约于黑色暴雨警告信号生效期间，或其取消后两小时内办理驾驶执照相关服务、续领车辆牌照、车辆过户、申请车辆登记文件复本／车辆牌照复本、申领国际驾驶许可证、保留、转移或改配车辆登记号码的申请人可于六月二十六日或之前于服务时间内（星期一至五上午九时至下午五时）到访原定的牌照事务处递交申请，无需重新预约。

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【13:32】运输署宣布，由于黑色暴雨警告信号现正生效，各驾驶考试中心暂停服务。

如黑色暴雨警告信号于办公时间内除下，运输署会因应天气及路面情况逐步回复进行所有驾驶考试，并弹性处理。受恶劣天气影响而被取消驾驶考试的考生将获个别通知另定的考试日期。考生如有疑问，可致电相关驾驶考试中心（路试）或驾驶考试排期事务处（笔试）查询。

已预约车辆检验服务的市民 ，如在黑色暴雨警告信号生效期间，或其取消后两小时内未能出席，可重新预约服务。

另外，已预约于黑色暴雨警告信号生效期间，或信号取消后两小时内办理驾驶执照相关服务、续领车辆牌照、车辆过户、申请车辆登记文件复本／车辆牌照复本、申领国际驾驶许可证、保留、转移或改配车辆登记号码的申请人可于六月二十六日或之前于服务时间内（星期一至五上午九时至下午五时）到访原定的牌照事务处递交申请，无需重新预约。

【13:28】民政事务总署开放临时庇护中心。

【13:18】衞生署今日宣布，由于黑色暴雨警告信号现正生效，市民应留在安全地方，惟所有衞生署诊所会尽量维持开放，在可行情况下为已抵达的人士提供服务，已经预约而未到达诊所的人士，可于黑色暴雨警告信号除下后，另约诊症时间。

【13:11】港湿地公园现已暂停开放。公园会在警告信号除下后两个小时重新开放。倘若黑色暴雨警告信号于下午2时仍然生效，公园今日将不会开放。已经预缴今天门票的人士或团体，可于公园恢复服务后联络公园票务处安排退款或更改参观日期。

【13:11】司法机构宣布，所有排期于12时55分或以后的法院和审裁处聆讯会延期。

【13:00】医院管理局宣布，因天文台已发出黑色暴雨警告信号，辖下所有家庭医学诊所、专科门诊诊所、专职医疗诊所及其他日间服务将会暂停。发言人呼吁市民应留在室内安全地方，请勿在暴雨下前往诊所。已经预约的病人，请于黑色暴雨警告信号取消后，另约诊症时间。公立医院的急症室维持正常服务。

【12:15】社会福利署宣布，红色暴雨警告信号已经生效，所有提供幼儿中心、邻里支援幼儿照顾计划及学前儿童或小学生课余托管服务的单位、长者服务中心、日间学前康复服务单位及包括综合职业康复服务中心、综合职业训练中心及展能中心在内的日间康复服务单位，在其正常办公时间内会继续开放。市民如有需要，可以联络有关中心及服务单位，安排子女或家人安全回家。

【12:10】教育局宣布下午校的学生今日下午停课，但学校须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。正在上课的学校应继续上课，直至放学时间，并在安全情况下，方可让学生返家。