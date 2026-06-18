黑雨‧持续更新｜公共服务最新消息 医管局：家庭医学诊所、专科门诊诊所、专职医疗诊所及其他日间服务将会暂停

天文台预料，与活跃偏南气流相关的强雷雨区正影响广东沿岸。天文台在今日（18日）中午12时10分发出红色暴雨警告信号。教育局亦宣布下午校的学生今日下午停课。

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黑雨｜教育局宣布下午停课 家长要立即接回学生？一文睇清停课安排！

【13:11】港湿地公园现已暂停开放。公园会在警告信号除下后两个小时重新开放。倘若黑色暴雨警告信号于下午2时仍然生效，公园今日将不会开放。已经预缴今天门票的人士或团体，可于公园恢复服务后联络公园票务处安排退款或更改参观日期。

【13:11】司法机构宣布，所有排期于12时55分或以后的法院和审裁处聆讯会延期。

【13:00】医院管理局宣布，因天文台已发出黑色暴雨警告信号，辖下所有家庭医学诊所、专科门诊诊所、专职医疗诊所及其他日间服务将会暂停。发言人呼吁市民应留在室内安全地方，请勿在暴雨下前往诊所。已经预约的病人，请于黑色暴雨警告信号取消后，另约诊症时间。公立医院的急症室维持正常服务。

【12:15】社会福利署宣布，红色暴雨警告信号已经生效，所有提供幼儿中心、邻里支援幼儿照顾计划及学前儿童或小学生课余托管服务的单位、长者服务中心、日间学前康复服务单位及包括综合职业康复服务中心、综合职业训练中心及展能中心在内的日间康复服务单位，在其正常办公时间内会继续开放。市民如有需要，可以联络有关中心及服务单位，安排子女或家人安全回家。

【12:10】教育局宣布下午校的学生今日下午停课，但学校须保持校舍开放，同时安排应变措施，照顾已返抵学校的学生。正在上课的学校应继续上课，直至放学时间，并在安全情况下，方可让学生返家。