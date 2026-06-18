东头邨爆炸品案丨35岁电脑技术员认4罪被判囚14年 官斥计划邪恶 炸弹袭击潜在严重伤害

35岁电脑技术员涉于黄大仙东头邨住所内藏有逾20公斤制造爆炸品的原材料及工具，今于高等法院承认串谋导致爆炸等4罪，原被控《香港国安法》下的串谋恐怖活动罪获准存档法庭。辩方求情指被告「斋讲无做」，并没有制造出任何炸弹，而且只是「扮激进」以博取同党信任。法官陈庆伟形容此计划「绝对邪恶」，与全球任何恐怖袭击无异，被告具明确意图攻击政府及司法机构，极可能危及社会安全并引发广泛恐慌，就4罪判囚14年。

求情指被告仅「扮激进」无制造炸弹

辩方大律师马维𫘥求情指，本案所涉的Telegram讯息中并无涉及爆炸或恐怖行为的讨论，被告只是「扮激进」以博取同党信任，仅属「斋讲无做」，没有制造出炸弹，并无恐怖行为付诸实行，甚至没有任何进一步的计划。辩方另指，案件原需由3名《国安法》指定法官审理，现时认罪大大节省法庭资源，考虑到案件的严重性及检获化学品的数量，建议以监禁10 年作为量刑起点。

被告张黎明原被控《香港国安法》下的串谋恐怖活动罪 ，于2020年7月1日至2022年5月23日在香港与其他人串谋，为胁逼中央人民政府或香港政府，或威吓公众以图实现政治主张，组织、策划、实施、参与实施或者威胁实施意图造成严重社会危害的恐怖活动，即针对人的严重暴力、爆炸或纵火、破坏交通工具或交通设施、或以其他方法严重危害公众健康或者安全。

他今承认的4罪则为1项「串谋导致相当可能会危害生命或对财产造成严重损害的爆炸」、1项「企图制造爆炸品」及2项「管有爆炸品」罪，他承认于2019年8月27日至2022年5月23日，在香港与其他人串谋藉爆炸品导致爆炸；及于2022年5月23日在黄大仙东头（二）邨贵东楼某室企图制造爆炸品，即苦味酸；及同一单位内明知而管有氯酸钾、硝酸钾、硫、丙酮、过氧化氢、六亚甲基四胺、尿素、柠檬酸、木炭、甘油、铝、糖、氢氧化钾、硝酸钠、次氯酸钙、红磷、硝酸及硫酸；及在新蒲岗太子工业大厦16楼「盛实迷你仓」，明知而管有硫。

案件编号：HCCC199/2025

法庭记者：刘晓曦