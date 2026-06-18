涉趁两青年醉倒时「执尸」性侵及拍片 地产经纪被控未经同意下肛交等5罪 还押9月讯

36岁男地产经纪涉嫌在今年5月至6月期间，疑趁两名青年醉倒街头之际「执尸」，在尖沙嘴宾馆内与两青年肛交及拍摄私密影片，地产经纪被捕时更涉持有非法药物，被控未经同意下作出的肛交等5罪。案件今早在九龙城裁判法院首次提堂，被告暂毋须答辩，控方申请将案件押后至9月24日再讯，获署理主任裁判官黄雅茵批准，被告申请保释被拒，期间还押候讯。

男被告简君言，被控两项未经同意下作出的肛交、两项非法拍摄或观察私密部位，以及管有第I部毒药共5罪。

控罪指被告分别于2026年5月10日及6月13日，在尖沙咀弥敦道美丽都大厦3楼某室「MiniSpace」时租酒店某房内与一名男子X及男子Y作出肛交，而在肛交时X及Y对此并不同意；另于上述两日在同地拍摄X及Y的私密部位，而拍摄情况是若非通拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及被告为了性的不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上的行为是否获得X及Y同意；及于同年6月15日，在大埔交慈路3号翠屏花西D座17楼某室内并非按照药剂业及毒药条例条文的规定，管有毒药表第I部所列毒药。

案件编号：KCCC1691/2026

法庭记者：黄巧儿