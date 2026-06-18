启德体育园携手港协推亚运打气装置 全城许愿为港队集气

为迎接2026年第二十届亚运会，启德体育园联同港协暨奥委会辖下「奥梦成真」及「赛马会乐动人生计划」，于启德展馆推出以「齐撑中国香港运动员」为主题的打气装置。市民即日起至10月25日可到场参与，于许愿球写上祝福为港队集气，有关祝福将于亚运期间送往赛场，凝聚全城力量为运动员注入动力。

「TEAM HKG」打气装置亮相 逾900名师生及家长投球集气

「齐撑中国香港运动员」打气装置以「TEAM HKG」为设计核心，结合鲜明缤纷的色彩与动感视觉元素，象征本港市民对运动员的澎湃支持。

该打气装置已于启德体艺馆习艺坊举行的「赛马会乐动人生计划 - 联校障碍竞技运动日 2026」中率先亮相。港协暨奥委会会长霍震霆、香港赛马会慈善事务总经理（文化）刘可仪、启德体育园行政总裁金民豪及启德体育园总监（策略发展）邓竟成等一众嘉宾，联同多名运动员，一同将许愿球投入装置为港队集气。活动吸引逾900名学生及家长参与，纷纷在许愿球上写下打气字句，展现与运动员并肩同行的精神。

展出至10月25日 许愿球将送往亚运赛场

这个满载祝福的打气装置现于启德展馆继续展出，让市民近距离感受支持港队的力量。展出期间，市民可参与打气行动，透过许愿球写下心声。这些累积的祝福将于亚运期间送到赛场，将港人的鼓舞与期盼，化为港队运动员在训练与比赛中坚定前行的动力。

项目详情

展出日期︰即日起至2026年10月25日

展出地点︰启德展馆（启德体育园—启德主场馆F闸旁）

开放时间︰周一至周日｜上午10时至下午8时

（于启德主场馆举行活动期间，展馆将实施特别营运安排及调整开放时间。）

体育园推动本地体育 凝聚各界正能量

启德体育园行政总裁金民豪表示，启德体育园作为本港体育发展的重要持份者之一，一直致力支持本地运动员。他指出，很高兴能与「奥梦成真」携手举办打气活动，凝聚全城力量为出战亚运的运动员打气，同时推动社区体育发展并促进社会凝聚力，携手为本港体育界未来注入更多正能量。