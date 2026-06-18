3个月大女婴瘀伤骨折 父母认虐儿分别判监2星期及1年感化令 官劝谕做好父母岗位

一对年轻父母在2022年诞下女婴后以错误的姿势喂奶，导致3个月大的女婴营养不良、身体多处瘀伤及左侧肋骨骨折，在警诫下称女婴自己抓伤脸颊。二人早前承认两项对所看管儿童或少年人虐待或忽略罪，裁判官曾宗尧今早在九龙城裁判法院判刑时，质疑二人早前解释女婴骨折伤势由布偶猫造成，在感化报告中则指睡床太挤迫引致，坦然「唔能够完全相信」相关说法，惟接纳感化报告建议判处女被告12个月感化令，但男被告因牵涉其他案件还柙，终判处2星期监禁。曾官判刑后劝谕「两位要好好做人，小朋友第时条路就系由你地掌握」。

官劝两被告做好父母亲岗位

两名被告依次为23岁家庭主妇C.P.W.及26岁公司经理Y.K.M.，被控2022年10月25日至2023年1月4日之间，两度于黄大仙鸣凤阁某单位虐待或忽略一名3个月大儿童X。

曾官判刑时劝谕，女被告「要大个㗎啦，依家做咗人阿妈，小朋友嘅未来好大机会掌握喺你手上，要好好做自己，做好阿妈嘅岗位同工作」，引述报告内容指「见到你有心处理问题」，且对男被告不离不弃，终接纳感化官建议，判处女被告12个月感化令。

至于男被告，曾官认为其报告内容并非十分正面，惟庆幸「你依家都锡小朋友」。曾官批评男被告「钟意走捷径、急功近利、想好快得到金钱上嘅支援」，导致现在因牵涉其他案件而还柙，曾官直指其思维「唔work㗎」，劝谕男被告要重新思考人生方向，指「你要照顾小朋友，唔系剩系影响你一个人」，终判处男被告监禁2星期。

喂奶姿势与扫风不当X十分瘦削

辩方求情时，引述两名被告的感化报告评价二人对女婴的照顾正面，均爱护自己的孩子，本案因二人不懂如何正确地照顾婴儿才发生。曾官质疑，二人上次求情时指婴儿骨折的伤势由布偶猫造成，惟今次感化报告中对于造成伤势的原因却有新说法，表示因住所的床较挤迫引致婴儿受伤，曾官坦然「唔能够完全相信」相关说法。

案情指，当时19岁女被告C.P.W.与22岁男被告Y.K.M.于2022年10月诞下一名女婴X，及后二人被安排参与明爱风信子行动，及由社工定期家访跟进个案。同年12月，社工家访时发现X十分瘦削，但X没有出现吐奶异常的情况，故社工建议二人应更频繁地喂奶，并教导二人为婴儿喂奶的姿势及扫风的动作。同月，社工发现女被告仍以错误的姿势喂奶，亦没有将奶粉完全融合才喂X，而X仍是十分瘦削，在询问下社工得知二人开始为X戒夜奶，遂建议二人应更频繁地喂奶。

初生三个月体重不增反减身有瘀伤骨折

在2023年1月4日，两名被告理应与社工有会面预约，惟二人却缺席会面，社工亦无法联络他们，故前往其住所了解。社工到达住所后，发现X左脸颊有瘀青，X仍是十分瘦削，遂联同男被告将X送往伊利沙白医院。医疗报告显示，X的体重在3个月内由2.99公斤下降至2.96公斤，其左脸颊及右小腿多处瘀伤、脸部有轻微抓痕、右脚趾甲沟炎及左侧肋骨骨折。两被告分别于同月10日和13日被捕，他们于警诫下称，X不时会抓脸，脸上伤痕可能是X自己抓伤，而且X每次饮奶后都会呕吐。二人的住所内养有一只猫及兔子。

案件编号：KCCC674/2025

法庭记者：黄巧儿