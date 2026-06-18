宏福苑大火｜7男女及2公司被控误杀等25罪 60岁男再遭拒保释 33岁女放弃保释申请

去年宏福苑火灾夺去168人性命，警方及廉署上周三（10日）起诉鸿毅及宏业工程公司，以及7名男女共25项控罪，包括误杀、串谋诈骗及企图妨碍司法公正等。案件早前被押后至9月再讯，期间仅2人获准保释，其余5名被告须还押。法庭今处理其中一男一女的保释覆核，33岁女子放弃申请保释，总裁判官苏惠德另拒绝60岁男子的保释申请，两人须继续还押。

今处理2人保释覆核

9名被告依次为40岁鸿毅董事黄侠然、54岁总承建商宏业董事侯华建及52岁何建业、44岁鸿毅注册检验人员吴跃、60岁洪国伟、41岁钟素芬、33岁李敏；两间工程公司分别为鸿毅建筑师有限公司和宏业建筑工程有限公司。9名被告被控串谋诈骗、洗黑钱、企图妨碍司法公正等20罪。其中黄侠然、何建业、吴跃、鸿毅及宏业共5名被告，被控5项误杀罪。

今日处理洪国伟和李敏的保释覆核，李敏无律师代表，她取消保释申请及8天覆核，获苏官批准。苏官另拒绝洪国伟的保释申请，二人均须还押。

首提讯仅两男女获保释

苏官早前批准鸿毅董事黄侠然的妻子钟素芬及宏业董事侯华建保释外出，其余5人须还押。惟当日钟素芬因未能交出保释金而须还押，据了解，钟日前已成功保释。

黄侠然被控3项串谋诈骗、3项洗黑钱及6项逃税罪；侯华建、何建业、吴跃分别被控1项串谋诈骗罪；洪国伟被控1项串谋诈骗及2项企图作出倾向或意图妨碍司法公正的作为罪；钟素芬被控2项洗黑钱罪；李敏被控1项洗黑钱罪；鸿毅被控3项串谋诈骗及4项逃税罪；宏业被控1项串谋诈骗罪。

黄侠然、何建业、吴跃、鸿毅及宏业，同被控5项误杀罪。控罪指，各被告于2025年11月26日至12月3日期间，首尾两日包括在内，在香港非法杀死168个人。5项控罪内容按寻获168名死者的大厦分类，包括宏昌阁81人、宏泰阁82人、宏新阁及宏道阁各2人，以及宏盛阁1人。

5项误杀罪涉168名死者

168名死者包括赖志光、陈柱楷、朱卓权、郑玉池、郑崔永秀、黄宝营、苏永权、杜元泉、蔡文英、刘美金、吴惠珍、梁励青、林湘、叶嘉莉、刘秀贤、邓淑萍、薛爱华、杨统英、纪丽明、吴环好、NOVITA、苏兆雄、何梓甄、李房有、林芳、罗瑞先、苏伟勋、张美芬、姚永浓、李国伟、郑桂查、YASMIATI、麦慧兰、王秀云、谭惠萍、DINA-MARTIANA、DARWATI、何华星、李坚玉、陈良本、高锦嫦、苏恩晔、曾玉薇、练志辉、张大彬、刘软绵、刘定嘉、成淑清、余素英、廖秀芳、吴垣志、洪伟香、蔡丽萍、蔡永德、杨淑𡖖、蔡雪珍、钟勤好、谭丽媚、钟少琼、钟秀珍、区耀辉、吴金霞、罗美英、庄兆基、黄惠贞、SRI-WAHYUNI、黄杏妹、潘桂芳、WIDYANA DESY、陈德新、曾月爱、韩洁玲、陈锦强、邓慧贤、高美玲、李官华，老英，梁锡豪、黄秀惠、陈宝灯、李丽珠、刘春叶、陈耀基、莫淦林、梁碧施、刘文光、谭润嫦、谭康松、SITI-KHOTIMAH、许巧玉、胡耀辉、李泉章、缪少琼、黎锦雄、石桂芳、黎凯琪、白瑞莲、邓欣彤、邓达儿、梁苏妹、曾蕙娴、李欣颖、李俊民、叶碧儿、ERAWATI、李薛明、曾丽馨、麦露恩、卢卓明、甘洁莹、黄仁藻、吴玉珍、冼丽芬、文浩辉、王薇薇、周永光、欧洁贞、吕建章、蒋炳垣、蒋咏琴、郑煦翘、ESTEBAN MARYAN PASCUAL、卓世俸、周小娟、莫家宝、邓淑贞、张芯悦、张琝浠、陈海慧、郭慧欣、黄丽娟、阮少祥、李峰、钟燕华、曾丽华、汤艳芳、潘俭雅、毛雪莲、黄锦华、SITI-FATONAH、区月英、蔡尚谦、江景钿、任婷、任娟、李炳威、赵月娥、黄嘉星、陈曼玲、梁贤桦、邓玉萍、杨丽婵、黎乃月、谭海成、张碧娟、何淑芬、王思懿、张小玲、叶丽文、叶桃、任伴馨、蓝新娥、何伟豪、杨焕英、洪敬量 、李丽雯、何美宝、陈汉标。

案件编号：WKCC2701、2702/2026

法庭记者：雷璟怡