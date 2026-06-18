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《中小学数字教育发展蓝图》出炉  课程发展议会：推动「人机协作」 学生要有批判能力

社会
更新时间：10:01 2026-06-18 HKT
发布时间：10:01 2026-06-18 HKT

教育局昨日（17日）公布《中小学数字教育发展蓝图》，提出四大重点、十大策略，当中提到会订定《中小学人工智能素养学习架构》、教师每3年须完成30小时以上的数字教育培训等，考评局亦会考虑在小部分科目，试行文凭试（DSE）数字化。课程发展议会委员张泽松强调，制定蓝图的关键核心在于需要兼顾「前瞻性」与「落地」。

培养学生判断资讯真伪能力

张泽松今（ 18日）在电台节目指出，在蓝图未公布前，本地中小学在推行电子学习和人工智能（AI）教育时，普遍呈现「碎片化」及缺乏统一标准的状况，部分资源充足的学校发展迅速，但亦有学校尚未起步。他期望透过蓝图，引导全港学界迈向清晰的发展方向。

张泽松强调，蓝图核心理念是希望同学一边学习之余亦能即时运用，更重要是勿过份依赖电子学习或数字教育上，一定要反思及创作，让学生「不要外判思维」，要推动的是「人机协作」，即人与机器之间互动，学生必须在课堂应用中掌握「眼见未为真」的怀疑精神，培养判断资讯真伪的能力。

在教师培训方面，蓝图规定教师须在每3年持续专业发展周期内，完成不少于30小时的数字教育培训。张泽松坦言，仅靠目前的常规培训「好明显系唔够嘅」。不过他补充，教育局已透过恒常网页公告相关讯息，而新入职教师的培训课程亦已加入数字教育内容。同时透过学习圈的模式推动教师之间的「有机增长（organic growth）」，相信透过同行交流持续提升能量与知识层面。大学方面，亦会全力支援整体香港的教育发展。

赖俊荣：提供清晰指引与框架 令业界有所适从

教育评议会执行委员、香港道教联合会圆玄学院第三中学校长赖俊荣在同一节目上，对蓝图的公布表示十分支持。他认为，科技发展日新月异，政策定得太死板会不合时宜，而蓝图提出的四大重点，包括培育人才、加强教师培训、优化机件配套、推动跨界别协作，切合未来绝对需要的方向。他形容目前中小学的数字教育发展进度呈现百花齐放的状态，导致学校之间的步伐并不一致，学生也缺乏统一的基础知识。

他强调，以往缺乏框架时，学校推动电子学习缺乏明确目标。如今由局方发表具体蓝图，提供清晰的指引与框架，能让所有学校的步伐重归一致，令学界有所适从，对推动整体教育数字化非常有帮助极大。

蓝图规定教师须在每3年持续专业发展周期内，完成不少于30小时的数字教育培训。赖俊荣认为30小时为基本要求，建议局方将办学团体举办的AI专业培训纳入时数计算。

赖俊荣补充，现在出生的小朋友都是「AI  Native（网络/AI 原住民）」，一出生就处于 AI 时代，所以需不停优化框架。不论学校教与不教，学生私底下都已经在使用 AI 辅助学习。因此，教师必须装备自己，引导学生建立批判性思维。当面对 AI 生成的资讯时，引导学生抱持质疑态度，主动多查阅几个网站或寻找相关资料对证，方能真正提升学生的数字素养。
 

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