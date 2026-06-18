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放lunch注意！天文台二度发黄色暴雨警告信号 屯门区雨势特别大或出现严重水浸

社会
更新时间：11:43 2026-06-18 HKT
发布时间：05:23 2026-06-18 HKT

天文台于11时15分发布黄色暴雨警告信号，是今日第二度发出。另在11时40分发局部地区大雨提示，指屯门区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。

天文台在11时40分发局部地区大雨提示，指屯门区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。天文台图片
天文台在11时40分发局部地区大雨提示，指屯门区的雨势特别大，有可能出现严重水浸。天文台图片

天文台于10时发布特别天气提示，预料强阵风继续吹袭香港。如身处室外，请尽快到安全地方躲避。在上午9时45分左右，大澳录得每小时约70公里的强阵风。

活跃偏南气流正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及狂风雷暴。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲南风，离岸及高地间中吹强风。

展望端午节风势颇大，有几阵骤雨，下午部分时间有阳光。周末至下周初天气渐转酷热。

分区气温
分区气温
九天天气预报
九天天气预报

受活跃偏南气流影响，今日广东沿岸及南海北部间中仍有大骤雨及狂风雷暴。随著位于西北太平洋的副热带高压脊向西伸展，广东骤雨逐渐减少，端午节天色好转，周末至下周初天气渐转酷热。

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