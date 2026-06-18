天文台｜黄色暴雨警告信号生效 西贡东部雨势特别大 可能出现严重水浸

天文台凌晨5时40分发出黄色暴雨警告信号，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。

天文台6时43分发出局部地区大雨提示，指西贡东部的雨势特别大，有可能出现严重水浸。可能受影响之市民，应采取适当的预防措施，以防止水浸可能引致的损失。上述区域已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨。



活跃偏南气流正为广东沿岸及南海北部带来骤雨及狂风雷暴。

本港地区今日天气预测，大致多云，有骤雨及几阵狂风雷暴，初时雨势有时颇大。最高气温约29度。吹和缓至清劲南风，离岸及高地间中吹强风。

展望端午节风势颇大，有几阵骤雨，下午部分时间有阳光。周末至下周初天气渐转酷热。

分区气温

九天天气预报

受活跃偏南气流影响，今日广东沿岸及南海北部间中仍有大骤雨及狂风雷暴。随著位于西北太平洋的副热带高压脊向西伸展，广东骤雨逐渐减少，端午节天色好转，周末至下周初天气渐转酷热。